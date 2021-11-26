Н. Семисотов и С. Горняков приняли участие в рассмотрении стратегии социально-экономического развития Волгоградской области

Source: Russia – Council of the Federation

Документ включает в себя основные приоритеты и направления развития региона до 2030 года.

Представители в СФ от исполнительного и законодательного органов государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области и Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в рамках работы в регионе приняли участие в рассмотрении стратегии социально-экономического развития субъекта РФ. Мероприятие состоялось в администрации Волгоградской области.

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Николай Семисотов отметил, что основные приоритеты документа опираются на развитие человеческого капитала, экономический рост региона и развитие территорий Волгоградской области.

«Отдельный акцент — на создании и обеспечении комфортной среды для жизни наших граждан. Стратегия в целом затрагивает все сферы — от здравоохранения и социальной политики до экономики и промышленности. Вместе с тем развитие каждой из этих сфер в документе обозначено достаточно детально, с конкретными шагами, мероприятиями и проектами. Подготовка документа такого уровня – результат большой работы и взаимодействия органов власти, депутатов, ученых, общественников и экспертов в своих областях», — подчеркнул сенатор.

Первый заместитель губернатора региона Александр Дорждеев отметил, что проект стратегии соотносится с основными направлениями социально-экономического развития России до 2030 г. и является продолжением начатой в 2014 г. работы по наведению порядка во всех сферах волгоградского региона. «В целом документ включил в себя более 100 отраслевых задач, около 230 комплексов мероприятий, а также порядка 1000 объектов и проектов», — сообщил он.

В обсуждении участвовали спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, представители регионального парламента, общественной палаты области, эксперты и ученые.

Участники заседания одобрили проект стратегии социально-экономического развития региона. В ближайшем будущем соответствующий законопроект рассмотрит Волгоградская областная Дума.

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