Н. Владимиров обсудил в Чувашии реализацию инвестиционных программ по установке и замене приборов

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, наиболее значимые положения закона приняты, прежде всего, в интересах жителей страны.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров ВладимировНиколай Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики обсудил реализацию инвестиционных программ по установке и замене приборов учета с гарантирующими поставщиками региона.

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С 2020 года по всей стране в рамках реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (ФЗ-522), которая предусматривает передачу ответственности за приборы учета электроэнергии к энергетическим компаниям, реализуется масштабная инвестиционная программа по установке и замене счетчиков.

По словам сенатора, наиболее значимые положения закона приняты, прежде всего, в интересах жителей страны. Они предусматривают установку и замену приборов учета за счет поставщика энергоресурсов, а также модернизацию старых приборов учета на цифровые умные устройства, которые могут передавать показания автоматически без участия собственников жилых помещений.

Как отметил на встрече руководитель одного из крупнейших гарантирующих поставщиков — Чувашской Энергосбытовой компании Дмитрий Константинов, в 2020–2021 гг. в регионе на выполнение положений указанного закона компания инвестировала более 35 миллионов рублей и установила около 6000 новых приборов учета.

Также была создана необходимая цифровая инфраструктура, которая обеспечивает автоматическую передачу и обработку данных с приборов учета электроэнергии.

На встрече были подняты такие проблемы, как недостаточное покрытие территорий интернетом. Это ограничивает возможности дистанционной передачи данных приборов учета. Существует дефицит счетчиков на рынке, приводящий к повышению их стоимости. Отсутствуют возможности развертывания действенных инвестиционных программ для небольших компаний — поставщиков энергоресурсов, особенно в сельских муниципальных образованиях.

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