Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПП Квант#Конференция26.11.2021 17:11

НПП «Квант» провело конференцию по повышению локализации производства солнечных батарей

Научно-производственное предприятие «Квант» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 26 ноября 2021 года провело отраслевое совещание «Фотовольтаика — 2021», возобновив ежегодные тематические конференции по системам космического энергообеспечения.

В совещании приняли участие ведущие производители солнечных батарей и фотоэлектронных преобразователей космического и наземного применения, производители космических аппаратов, научно-исследовательские организации космической отрасли, представители научных центров и высших учебных заведений.

Участники указали на необходимость укрепления кооперации между предприятиями космической отрасли и научными центрами-разработчиками в сфере фотоэнергетики и подготовили список рекомендаций по поддержке локализации в Российской Федерации всех этапов создания и производства фотоэлектрических преобразователей и солнечных батарей на их основе в рамках импортозамещения.

На мероприятии был также затронут вопрос создания энергетических систем с использованием солнечной энергии космического и наземного применения. Своим опытом в производстве наземного оборудования для солнечной энергетики и инжиниринговых услуг для солнечных парков в частности поделились представители группы компаний «Хевел».

По словам первого заместителя руководителя Комитета по экономической политике Государственной Думы РФ Дениса Кравченко, солнечная энергетика имеет большое значение для экономики страны и научных разработок по тематике фотовольтаики.

«Переход на новые энергетические системы — это сквозная технологическая задача, касающаяся как космического, так и наземного применения. Добившись впечатляющего технологического уровня в космическом сегменте, Россия должна сосредоточиться на столь же эффективном разворачивании наземных источников возобновляемой энергии в ходе борьбы за снижение углеродного следа и заявленную Президентом углеродную нейтральность страны к 2060 году. Впереди еще большая работа, но уровень технологической зрелости и независимости, продемонстрированный в Роскосмосе, даёт почву для формирования больших надежд в солнечной энергетике России», — отметил он в своем выступлении.

К участникам совещания также обратился исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, который подчеркнул, что за последние годы был преодолен риск потери целой отрасли — космической фотоэнергетики, так как цикл технологического обновления предприятий совпал с высокой зависимостью от импорта комплектующих солнечных батарей.

«Кризис был преодолен в содружестве отечественных производителей и ведущих научных центров. Новые системы энергообеспечения, включающие солнечные батареи отечественного производства, позволяют перейти на качественно новый уровень полезных нагрузок. Кроме того, говоря о долгосрочной перспективе, обновление технологий в части фотоэнергетических систем, вкупе с разворачиванием современных ядерных энергетических установок космического назначения даёт нам возможность утверждать, что в космической технике наметился качественный энергопереход, открывающий дорогу к освоению и постоянному присутствию человека на дальних космических рубежах», — подчеркнул Александр Блошенко.

Подводя итоги мероприятия, генеральный директор НПП «Квант» Павел Черенков отметил, что плодотворная работа на площадке предприятия завершилась конкретными предложениями и рекомендациями для Госкорпорации в части создания и разработки новых систем энергообеспечения космических аппаратов и коснулась развития всех направлений солнечной энергетики.

«Мы будем и в дальнейшем развивать взаимодействие со смежными предприятиями и научными организациями, представляя космическую отрасль, как головная организация в части фотоэнергетики», — добавил он.

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