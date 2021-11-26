Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Причал#Прогресс М-УМ#МКС#МКС-6626.11.2021 18:20

Новый модуль вошел в состав российского сегмента МКС

В пятницу, 26 ноября 2021 года, в 18:19:39 по московскому времени проведена успешная стыковка грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» к российскому сегменту Международной космической станции. Он доставил на МКС «Причал» — второй российский модуль, который пополнил состав станции в 2021 году.

Операции по причаливанию и стыковке к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. По завершении проверок герметичности стыка российские члены экипажа откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации грузового корабля.

Узловой модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Дальнейшее развитие российского сегмента станции обеспечивается за счет стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных. Разработчиком узлового модуля является Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Узловой модуль «Причал» представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. В его состав входят корпус и комплекс бортовых систем, включающий систему управления аппаратурой, радиотехнические средства, систему обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом, систему стыковки активная гибридная, систему стыковки пассивную гибридную, средства перестыковки.

В течение предстоящих нескольких месяцев будет проведена расконсервация узлового модуля «Причал», отделение приборно-агрегатного отсека корабля и выходы экипажа МКС в открытый космос по установке на внешней поверхности узлового модуля антенн и мишеней, необходимых для стыковки к нему транспортных кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС». На 19 января 2022 года планируется первый выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции, а 18 марта, по плану, к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль — «Союз МС-21».

Кроме того, корабль-модуль доставил на борт МКС около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й долговременной экспедиции.

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