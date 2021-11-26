Л. Гумерова выступила на 32-й сессии Форума женщин-парламентариев

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло на площадке 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан выступила на 32-й сессии Форума женщин-парламентариев. Мероприятие прошло на площадке 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Мадриде (Испания).

В ходе заседания были рассмотрены вопросы мировой законодательной практики и профилактических мер в сфере борьбы с насилием над детьми в Интернете.

В Российской Федерации вопросы защиты детей, создания благоприятных условий для их жизни, обеспечения их здорового физического и психического развития находятся в центре внимания государства и общества

«В Российской Федерации вопросы защиты детей, создания благоприятных условий для их жизни, обеспечения их здорового физического и психического развития находятся в центре внимания государства и общества», — отметила сенатор.

По ее словам, мероприятия по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия, в том числе в Интернете, по защите детей от информации, причиняющей вред, реализуются в рамках объявленного в стране Указом Президента России Десятилетия детства.

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Парламентарий сообщила, что в России обучение информационным технологиям идёт в рамках федеральных образовательных стандартов, разработанных для разных уровней обучения. Вопрос безопасности в сети Интернет преподаётся с учётом возрастных групп детей. «С родителями также проводится разъяснительная работа. Она направлена на то, чтобы повысить безопасность использования детьми Интернет-ресурсов, обеспечить должный контроль со стороны взрослых членов семьи. Правоохранительными органами совместно с образовательными организациями специально для родителей разработана памятка «Безопасный Интернет». Работники образования и других сфер, предусматривающих контакты с детьми, проходят профессиональную подготовку в этой области», — рассказала сенатор.

«Вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью детей, регулируются специальным федеральным законом. К вредной отнесена, в том числе, информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», — отметила Лилия Гумерова.

Парламентарий обратила внимание, что сделано многое, но, к сожалению, этого недостаточно. «Развитие информационных технологий было простимулировано пандемией новой коронавирусной инфекции. Это обострило целый ряд взаимосвязанных проблем. Поэтому очень важно и ценно, что Межпарламентский союз вынес на обсуждение столь значимые темы», — подчеркнула законодатель.

Она считает, что необходимо обеспечить расширение доступности технологий. Ведь в период жёстких ограничений именно Интернет позволил не прерывать обучение детей, стал для них средством общения, в буквальном смысле слова – «окном в мир». «Но с другой стороны, вопрос безопасности Интернета для подрастающего поколения встал особенно остро. Необходимо усилить обучение детей безопасному поведению в сети», — отметила она.

«Хорошее владение цифровыми технологиями, понимание детьми их возможностей и рисков является важным для обеспечения безопасности», — уверена Лилия Гумерова.

Сегодня Интернет становится всё более востребованным и популярным среди детей и подростков. «Обладая колоссальными возможностями в области коммуникации и поиска информации, Интернет в то же время несёт огромные риски для здоровья и жизни ребёнка. Среди угроз, которым подвергаются несовершеннолетние, наиболее опасна по своим социальным последствиям угроза стать жертвой преступления против половой неприкосновенности».

При этом Лилия Гумерова подчеркнула, что преступный контакт с использованием цифровых технологий возможен из любой точки Земли.

«Рост количества выявляемых изображений, их распространённость в сети ещё раз подтверждает – это преступление, имеющее транснациональный характер. Поэтому именно транснациональное сотрудничество в борьбе с такими преступлениями даст наиболее эффективные результаты». В этой связи сенатор назвала актуальной общую для всех стран задачу минимизировать то вредное воздействие, которое может оказывать всемирная паутина на жизнь, здоровье и неокрепшие души подрастающего поколения.

Также Лилия Гумерова высказалась относительно проекта резолюции, планируемой к принятию «на полях» 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза. По ее мнению, важным представляется, чтобы проекты новых документов были в полной мере основаны на положениях Конвенции о правах ребёнка. Сенатор высказала ряд других предложений по тексту резолюции.

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