Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#Космодромы#Байконур26.11.2021 14:54

Корабль «Союз МС-20» состыкован с переходным отсеком

На Байконуре продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» к полету на Международную космическую станцию по контракту с компанией Space Adventures.

Сегодня, 26 ноября 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Союз МС-20» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя.

Переходной отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Союз МС-20» в бортовую систему управления ракеты-носителя «Союз-2.1а».

В состав основного экипажа корабля «Союз МС-20» входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и Щун Огисо. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года.

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