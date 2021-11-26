Е. Зленко выступила на Форуме сельских инициатив

Source: Russia – Council of the Federation

Совместная работа приносит плоды, и мы вместе сумеем найти новые подходы к кадровому обеспечению сельских территорий, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа выступила на Форуме сельских инициатив.

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От имени профильного Комитета Совета Федерации сенатор приветствовала всех участников, организаторов и гостей мероприятия.

«Форум объединил активную, талантливую молодежь со всех концов России для обсуждения вопросов, направленных на увеличение уровня занятости среди молодежи, на повышение привлекательности сельских территорий, и конечно, на развитие села», – заявила парламентарий.

«Сегодня вопрос развития села занимает далеко не последнюю ступень в актуальных задачах нашего государства. А значит, у нас есть ресурс, который нуждается в направлении и развитии», — подчеркнула законодатель.

В рамках Форума прошла VI конференция общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодежи». Ее участниками стали лидеры общественного мнения среди сельской молодежи, в том числе руководители и активные представители региональных отделений РССМ, молодые предприниматели и специалисты агропромышленного комплекса и социальной сферы, студенты, аспиранты и молодые преподаватели аграрных вузов.

Елена Зленко выразила слова благодарности Российскому союзу сельской молодежи за работу, за реализацию всероссийских социально значимых проектов, в которых принимают участие молодые и инициативные люди, за привлечение профильных экспертов, которые помогут молодежи направить их идеи в практическое русло.

«Форум сельских инициатив – отличная возможность встретиться активной сельской молодёжи со всей страны, пообщаться, узнать о запросах друг друга. Кроме того, у молодых сельчан здесь есть возможность обсудить свои идеи со спикерами федерального уровня, экспертами аграрной, государственной, общественной и бизнес-сферы», — считает парламентарий.

«Ваша организация и представители региональных отделений РССМ принимают активное участие в парламентских мероприятиях. Второй год подряд мы вместе проводим Всероссийскую акцию «Подвиг села». В этом году Всероссийская сетевая акция «Подвиг села. Герои труда» была посвящена 100-летию чествования человека труда в России», — напомнила сенатор. Также в 2021 г. проводились различные парламентские мероприятия, в которые всегда участвовали представители РССМ: в совещаниях по реализации механизма «сельская ипотека», «Роль гражданской инициативы и волонтерского движения в комплексном развитии сельских территорий», в работе экспертной сессии «Современные тенденции развития сельских территорий» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов и Организационного комитета Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

«Совместная работа приносит плоды, и все вместе мы сумеем найти новые подходы к кадровому обеспечению сельских территорий», — уверена Елена Зленко.

Сенатор вручила от имени председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова благодарности представителям Российского Союза сельской молодежи и его территориальным отделениям за активную гражданскую позицию и реализацию целей государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий.

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