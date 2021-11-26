Е. Бибикова провела «круглый стол» по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии, прошедшем в Республике Коми, обсуждался ход реализации первого этапа Стратегии и дальнейшие задачи.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела «круглый стол», на котором обсуждалась реализация Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. В мероприятии, прошедшем в Республике Коми, приняли участие депутаты Государственного Совета региона, руководители органов исполнительной власти в сфере социальной защиты, муниципалитетов.

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Сенатор рассказала, что главным результатом реализации мероприятий первого этапа Стратегии стало формирование системного подхода как к вопросам продления активного и здорового долголетия, так и к оказанию медико-социальной помощи гражданам старшего поколения на территории Российской Федерации.

Во всех регионах, не только в пилотных, расширяется практика применения стационарозамещающих технологий, повсеместно создана и развивается гериатрическая служба

«Своевременно и в полном объеме производятся выплата и индексация пенсий, всех видов социальных пособий, совершенствуется система здравоохранения и социального обслуживания, внедряется система долговременного ухода. Во всех регионах, не только в пилотных, расширяется практика применения стационарозамещающих технологий, повсеместно создана и развивается гериатрическая служба», — подчеркнула Елена Бибикова.

По словам парламентария, теперь, с учетом наработанного, последует выполнение главной задачи — увеличения продолжительности активной и здоровой жизни граждан. Она отметила, что это является абсолютным приоритетом государства и требует принятия решений в медицинской, экономической, социальной сферах.

Сенатор также обратила внимание на еще одно важное направление работы. «На уровне государства, общества, семьи, с участием СМИ и иных информационных ресурсов необходимо формировать новое отношение к человеку старшего возраста, особенно со стороны молодого поколения, — как к знающему, опытному, мудрому, внесшему свой вклад в развитие страны. И к нему нужно относиться с вниманием, уважением и заботой».

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