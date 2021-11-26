Д. Кузьмин: Модернизация и замена изношенных лифтов в многоквартирных домах должна быть проведена до 2025 года

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» по проблемам, возникающим при модернизации и замене лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта.

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения».

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Провел мероприятие заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин. КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса

«Вопрос своевременной замены и модернизации лифтов и лифтового оборудования в жилищном фонде напрямую касается безопасности и комфортности проживания граждан в многоквартирных домах», — отметил сенатор.

Дмитрий Кузьмин подчеркнул, что в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» Российская Федерация до 2025 года обязана заменить изношенные лифты на новые, отвечающие современным стандартам безопасности, энергоэффективности, комфортности, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Дмитрий Кузьмин подчеркнул, что решение этой задачи зависит от оперативности включения изношенных лифтов в региональные графики и планы по их замене, от объемов финансирования этих мероприятий, а также от эффективной работы отечественных производителей – лифтостроительных предприятий, которых сегодня насчитывается по стране более 50.

«За последнее время государство предприняло меры, направленные на решение проблем лифтовой отрасли и обновление лифтового парка. Разработана «дорожная карта» по развитию лифтовой отрасли, приняты меры по поддержке производителей лифтового оборудования, установлена возможность расширения производства, осуществляется поэтапный переход на прямые закупки лифтов у заводов-изготовителей лифтового оборудования. Эти меры позволили снизить импортные поставки и поддержать отечественных производителей», — отметил сенатор.

«Круглый стол» на тему «Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения»

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Дмитрий Кузьмин

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Валерий Усатюк

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«Круглый стол» на тему «Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения»

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Валерий Усатюк

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«Круглый стол» на тему «Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения»

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Однако, подчеркнул Дмитрий Кузьмин, проведение работ по модернизации и замене лифтов только за счет фондов капитального ремонта не представляется возможным, поскольку замене подлежат 124 тысячи лифтов, а финансовая потребность на эти мероприятия составляет более 300 млрд рублей.

«Сегодня государство софинансирует расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на модернизацию и замену лифтов через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, выделенные средства недостаточны для ликвидации накопленного объема изношенного лифтового парка в срок до 2025 года», — обратил внимание законодатель.

Сенатор уточнил, что многие субъекты Российской Федерации эффективно ведут работу по замене лифтов и лифтового оборудования в жилищном фонде.

Статс-секретарь – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Светлана Иванова проинформировала о ситуации с заменой лифтового оборудования в регионах. Она рассказала о новом пилотном проекте, который готовится к осуществлению совместно с Министерством промышленности и торговли. Проект планируется опробовать в тех субъектах Российской Федерации, где ситуация с заменой лифтов наиболее критичная. Как отметила Светлана Иванова, согласно проекту оборудование будет поступать в регионы напрямую с заводов-производителей.

В мероприятии приняли активное участие и выступили сенаторы Российской Федерации Валерий Усатюк, УсатюкВалерий Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия Александр Высокинский, ВысокинскийАлександр Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Николай Владимиров ВладимировНиколай Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики и депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева. Актуальную информацию и предложения по разрешению проблем в этой сфере представили Александр Львов, представитель Минпромторга России Ольга Сердюк, заместитель генерального директора Фонда ЖКХ, Дмитрий Дубенецкий, управляющий директор акционерного общества «ДОМ.РФ», а также представители от субъектов Российской Федерации: Аркадий Чернецкий, Олег Туркин, Елена Семенова, Иван Карсаков. Интересные предложения были представлены экспертами профессионального лифтового сообщества Алексеем Казариным, Петром Харламовым, Алексеем Захаровым.

Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Кузьмин подчеркнул, что сегодня необходимо сформировать постоянно действующую систему модернизации и замены лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. Для решения этой задачи требуется обеспечить достаточность финансирования, «удерживание» роста стоимости металла, наращивание темпов замены лифтового парка, а также введение контрактов «жизненного цикла» по обслуживанию лифтового оборудования в многоквартирных домах предприятиями-производителями лифтов.

Проект рекомендаций «круглого стола» был принят за основу проект рекомендаций.

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