Д. Гусев: Развитие транспортной инфраструктуры в Ненецком АО поможет создать комфортные условия проживания на Севере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Мероприятие состоялось в г. Нарьян-Маре.

Смотрите также

В совещании участвовали Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Обсуждалось, в частности, включение дорог, соединяющих Нарьян-Мар с близлежащими поселками Красное и Тельвиска, в опорную сеть автомобильных дорог РФ.

«Развитие транспортной инфраструктуры как внутри региона, так и между субъектами РФ — серьезный шаг на пути создания комфортных условий проживания в муниципальных образованиях. Появление дорог, как правило, способствует промышленному росту и увеличению ключевых социальных показателей», — сказал Денис Гусев.

Участники совещания также обсудили вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ирек Файзуллин отметил высокие темпы расселения непригодного для проживания жилья в регионе. Показатель в текущем году уже перевыполнен: переселено 380 человек из почти 6 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Денис Гусев принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги»

1 из 5

Денис Гусев принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги»

2 из 5

Денис Гусев принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги»

3 из 5

Денис Гусев принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги»

4 из 5

Денис Гусев принял участие в совещании по вопросам реализации в регионе национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги»

5 из 5

Также в ходе работы в регионе Денис Гусев проконтролировал ход строительства трассы Нарьян-Мар — Усинск — Печора — Ухта — Сыктывкар. Совместно с губернатором НАО Юрием Бездудным, Иреком Файзуллиным и Романом Новиковым сенатор осмотрел дорогу, строящуюся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Поскольку у нашего региона нет круглогодичного автомобильного сообщения с соседними субъектами, эта дорога имеет для него важнейшее стратегическое значение. Она свяжет Ненецкий АО с Республикой Коми, а круглогодичный выход на дорожно-транспортную сеть страны позволит активизировать экономические процессы не только на территории НАО, но и в соседних арктических регионах», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI