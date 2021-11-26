Г. Карасин обсудил с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча прошла «на полях» 53-й сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

В Санкт-Петербурге «на полях» 53-й сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) состоялась встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области с председателем Постоянной комиссии Парламента Республики Молдова по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля. Во встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

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В ходе беседы были подробно обсуждены актуальные вопросы российско-молдавского сотрудничества, необходимость его поступательного развития в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Григорий Карасин особо подчеркнул роль российско-молдавских межпарламентских связей в преодолении политических и экономических сложностей, а также важность поддержания диалога в целях ослабления международной напряженности.

Владимир Боля отметил, что в Молдове заинтересованы в выстраивании нормальных отношений с Россией, которая является важнейшим партнером по СНГ. При этом, по его словам, особое значение для Молдовы имеет развитие двусторонних торгово-экономических связей.

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Григорий Карасин

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Владимир Джабаров

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина с руководителем молдавской делегации в МПА СНГ Владимиром Боля

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В ходе встречи с российской стороны было также с удовлетворением отмечено, что Кишиневу удается сохранять баланс во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Евросоюзом.

Участники встречи высказали обоюдную заинтересованность в развитии контактов между группами по сотрудничеству и профильными комитетами Совета Федерации и Парламента Молдовы с целью предметного и профессионального рассмотрения вопросов, в том числе стоящих на повестке Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По словам Григория Карасина, парламентское измерение может привнести новые идеи и предложения в целях дальнейшего развития двусторонних отношений.

По итогам беседы была достигнута договоренность о рабочем визите делегации Комитета Совета Федерации по международным делам в Кишинев в следующем году в соответствии с имеющимся приглашением от Председателя Парламента Республики Молдова Игоря Гросу.

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