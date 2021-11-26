В. Новожилов принял участие в заседании Лесного совета Архангельской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также обсудил перспективы взаимодействия с Поморским землячеством.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в работе регионального Лесного совета. Мероприятие прошло под руководством губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

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По словам сенатора, главными на заседании стали вопросы, касающиеся проведения лесоустройства в регионе, воспроизводства лесов, создания на территории Архангельской области сети новых современных лесопитомников, внедрения системы ЛесЕГАИС, участия предприятий лесной отрасли в ремонте и развитии дорожной сети.

«Совет стал площадкой, на которой идет открытое обсуждение ключевых вопросов развития лесной отрасли региона. В его состав вошли руководители профильных министерств и ведомств Архангельской области, директора крупнейших предприятий лесоперерабатывающей промышленности Поморья, представители ФГБУ «Рослесозащита», ФГБУ «Рослесинфорг», научно-образовательных организаций», — отметил парламентарий.

Виктор Новожилов

Лесной совет региона за относительно короткий срок показал свою эффективность, считает Виктор Новожилов. Архангельская область стала инициатором различных решений в сфере развития лесопромышленной отрасли России. Предложения совета поддержаны другими субъектами РФ. Ряд из них уже получили практическую реализацию.

Сенатор напомнил, что с 1 января 2022 года существенно изменены подходы к проведению лесоустройства в России, инвентаризации лесов, определен комплекс мер по их воспроизводству и защите. Полномочия по осуществлению данной деятельности будут переведены с регионального на федеральный уровень. План, разработанный областными властями и направленный в федеральный центр, предусматривает проведение до 2030 года на территории области инвентаризации 73 процентов лесов.

В ходе работы в регионе Виктор Новожилов также встретился с заместителем губернатора Архангельской области Михаилом Ипатовым. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества с Поморским землячеством. В декабре на заседании очередного правления организации будет намечен план работы на следующий год.

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