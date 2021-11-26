В. Матвиенко подвела итоги работы осенней сессии МПА СНГ

Source: Russia – Council of the Federation

Авторитет Межпарламентской Ассамблеи, уважение к этой организации возрастает не только на пространстве СНГ, но и у других наших партнеров, считает В. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подвела итоги 53-го Пленарного заседания МПА СНГ и осенней сессии Ассамблеи.

Работа Межпарламентской Ассамблеи, Совета МПА СНГ, Пленарного заседания прошли на высоком содержательном и организационном уровне

«Работа Межпарламентской Ассамблеи, Совета МПА СНГ, Пленарного заседания прошли на высоком содержательном и организационном уровне», — заявила журналистам Валентина Матвиенко.

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Она отметила, что с каждым годом расширяются контакты с зарубежными партнерскими организациями. «Авторитет и вес Межпарламентской Ассамблеи, уважение к этой организации возрастает не только на пространстве СНГ, но и у других наших партнеров».

В качестве примера Валентина Матвиенко привела состоявшуюся международную конференцию «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

Спикер СФ также подчеркнула, что на Совете МПА СНГ и на пленарном заседании Ассамблеи были рассмотрены актуальные вопросы. Среди них она выделила законодательное обеспечение трудовой миграции в период пандемии.

«Внимательно анализируем, как модельные законы учитываются в работе национальных парламентов. Большинство из них имплементируются в национальное законодательство. Это имеет огромное значение. Мы гармонизируем наши законодательства, сближаем их, тем самым создаем правовой фундамент для развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она отметила важность двусторонних контактов в рамках заседаний МПА СНГ. «В перерывах между основными мероприятиями было проведено много двусторонних встреч, состоялся обмен планами дальнейшего развития сотрудничества, обсуждена совместная деятельность».

Председатель СФ также высоко оценила работу парламентариев в ходе мониторинговых миссий различных избирательных кампаний.

«В этом году мы не останавливали работу МПА СНГ, она продолжалась в очном и заочном форматах», — заключила Валентина Матвиенко.

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