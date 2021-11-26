Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#Марс#ExoMars-2016#ExoMars-202227.11.2021 00:05

Впервые на Марсе

50 лет назад, 27 ноября 1971 года, изготовленный на Земле советский космический аппарат впервые за всю историю человечества достиг Марса. Он был предназначен для исследования Красной планеты и околопланетного пространства с помощью посадочного аппарата, а также орбитального аппарата, выполняющего функции искусственного спутника.

Автоматическая межпланетная станция «Марс-2» была запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-К» 19 мая 1971 года. Спустя полгода она достигла Красной планеты. Поскольку угол входа в атмосферу оказался больше допустимого, спускаемый аппарат слишком «круто» вошел в атмосферу, из-за чего не успел затормозить на этапе аэродинамического спуска. В результате чего спускаемый аппарат разбился о поверхность Марса в Долине Нанеди. Спускаемый аппарат станции «Марс-2» стал первым рукотворным предметом на планете.

В составе аппарата был орбитальный отсек и спускаемый аппарат. Основные устройства орбитального отсека: приборный отсек, блок баков двигательной установки, корректирующий реактивный двигатель с агрегатами автоматики, солнечная батарея, антенно-фидерные устройства и радиаторы системы терморегулирования. Спускаемый аппарат — автоматическая марсианская станция, оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбитального отсека, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Автоматическая станция была снабжена приборно-парашютным контейнером, аэродинамическим тормозным конусом и соединительной рамой, на которой размещен двигатель.

В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер.

В настоящее время Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство реализуют крупный проект ExoMars. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году, которая включала два космических аппарата. Научные задачи миссии TGO — регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое грунты с высоким пространственным разрешением порядка десятков км, стереосъёмка поверхности.

Сейчас идет подготовка к запуску миссии ExoMars 2022 по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на Красной планете.

На днях марсоход «Розалинд Франклин» прошел важную процедуру высокотемпературной обработки, которая помогает очистить ровер от органических молекул с Земли. В течение 120 часов ровер находился в вакуумной камере при температуре 35ºC на предприятии Thales Alenia Space в Риме в Италии. Этой температуры достаточно, чтобы удалить скрытые загрязнения некоторых внутренних частей ровера, например, небольшие кусочки клея.

Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 года. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

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