Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Законодательного Собрания области и рассмотрении в первом чтении проекта регионального бюджета.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в заседании Законодательного Собрания Оренбургской области.

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С презентацией проекта бюджета Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов выступил губернатор – председатель Правительства региона Денис Паслер.

Ожидается, что на реализацию мероприятий в сфере социальной политики в 2022 г. будет направлено 36 млрд руб., в систему образования более 26 млрд руб. и 10,6 млрд рублей в здравоохранение.

«Необходимо отметить, что при формировании бюджета были учтены все социальные обязательства, а также запланировано финансирование масштабных проектов в сфере здравоохранения, образования и культуры», — отметил Андрей Шевченко, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области.

По словам сенатора, в следующем году начнется практическая реализация нового инвестиционного проекта – создание Особой экономической зоны «Оренбуржье». За счет средств областного бюджета будет обеспечиваться создание транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры для ОЭЗ.

«В современных условиях на первый план выходят вопросы планомерного развития экономики области, и немалую роль здесь играет наш агропромышленный комплекс. В 2022 году в сфере АПК будут введены новые виды поддержки – на развитие овощеводства и сельского туризма, на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур», — подчеркнул парламентарий.

Андрей Шевченко выступил на совещании, посвященном теме введения в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования – муниципальный округ, а также анализу текущей ситуации в Оренбургской области. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Оренбургской области Игорь Сухарев, зампред регионального парламента Александр Куниловский, руководитель областного избиркома Евгения Ивлева, а также главы муниципальных образований.

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