А. Савин провёл в Калуге совещание о реализации законодательных норм по бесплатной установке приборов учёта электроэнергии

Source: Russia – Council of the Federation

При региональном парламенте создается рабочая группа, которая поможет решить возникающие проблемы в этой сфере.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области в ходе поездки в регион провел рабочее совещание по вопросам бесплатной установки приборов учёта электроэнергии для граждан. Эта тема находится на контроле Совета Федерации, сказал сенатор.

В обсуждении приняли участие депутаты Законодательного Собрания области Ирина Яшанина и Дмитрий Афанасьев, представители профильных региональных министерств и ведомств, энергосбытовых компаний.

Александр Савин отметил, что заменой и установкой приборов учёта электроэнергии в регионе занимаются две организации — «Калужская сбытовая компания», которая меняет счётчики в многоквартирных жилых домах, и филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», обслуживающий частный сектор и юридических лиц.

По информации «Калужской сбытовой компании», в 2020 г., когда началась реализация соответствующего Федерального закона, было бесплатно установлено около 1,3 тыс. приборов учёта в многоквартирных домах. План на текущий год составляет около 13 тыс. счётчиков. Из них около 1 тыс. — интеллектуальные приборы, способные напрямую передавать данные в соответствующие центры обработки информации.

Как сообщил представитель «Калугаэнерго», на сегодняшний день установлено более 168 тыс. новых приборов учёта, что составляет 53 проц. от общего количества счётчиков, входящих в зону обслуживания организации. До конца года эту цифру планируют довести до 173 тыс. На следующий год планируется установить более 4,6 тыс. счётчиков, в 2023 г. – около 32 тысяч.

В ходе совещания энергетики рассказали о проблемах, связанных с установкой счётчиков. Среди них — недоверие граждан, точечная установка новых счётчиков, которая не позволяет получать комплексную информацию со всего подъезда или дома, разный возраст электросетей и существующего оборудования и др.

Кроме этого, речь шла об ограниченности средств, заложенных в соответствующих инвестиционных программах, позволяющих устанавливать счётчики за счёт ресурсоснабжающих организаций.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Калужской области Ирина Яшанина предложила создать при региональном парламенте рабочую группу, в которую войдут депутаты, представители министерства строительства и ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций. По её мнению, данная группа поможет решить возникающие проблемы и подготовить предложения по совершенствованию федерального законодательства в этой сфере.

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