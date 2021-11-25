Ю. Архаров: Широкий доступ граждан к качественной медпомощи невозможен без эффективной организации лекарственного обеспечения

Source: Russia – Council of the Federation

Эти вопросы обсуждались на заседании Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике.

Состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике, на котором обсуждалась тема «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения». Мероприятие провели заместитель председателя Комитета СФ Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области и председатель Экспертного совета, генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ Виталий Омельяновский.

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Как отметил Юрий Архаров, в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции вопросы совершенствования стратегии лекарственного обеспечения, а также сохранения плановой медицинской помощи и спасающей жизни лекарственной терапии приобретают ещё большую значимость.

«В целом, вызванная пандемией ситуация обострила существующие в отрасли здравоохранения проблемы, в числе которых — наличие населенных пунктов, находящихся вне зоны доступности для граждан первичной медико-санитарной помощи, дефицит врачебных кадров, несовершенствование методики распределения субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и другие. Следствие этого — недостаточно высокий уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что деятельность Совета Федерации ориентирована на достижение национальной цели развития Российской Федерации по сохранению здоровья населения. «Приоритетом для нашей страны является организация максимально широкого доступа граждан к качественной медицинской помощи. Это невозможно без повышения эффективности организации лекарственного обеспечения: его бесперебойности, преемственности и соответствия потребностям пациентов».

Юрий Архаров сообщил, что в настоящее время при Экспертном совете по здравоохранению формируется межведомственная рабочая группа по совершенствованию регулирования в сфере генных и клеточных технологий. «Ее целью, в том числе, является разработка мер по повышению доступности инновационных медицинских технологий для граждан РФ. Данный вопрос требует совершенствования подходов к лекарственному обеспечению в целом», — отметил парламентарий.

«Круглый стол» на тему «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а так же перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения»

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Юрий Архаров

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а так же перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а так же перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а так же перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а так же перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения»

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По словам сенатора, в России развитие инновационного лекарственного обеспечения предполагает программы развития инфраструктуры полного производственного цикла. Не менее важные задачи — внедрение инновационных моделей лекарственного обеспечения для повышения доступности современных препаратов, а также выстраивание долгосрочного и взаимовыгодного международного сотрудничества на фармацевтическом рынке, считает Юрий Архаров.

Виталий Омельяновский в своем выступлении отметил, что повышение качества медицинской помощи невозможно без совершенствования его амбулаторного сектора, то есть первичной медпомощи. «В свою очередь, это требует адекватного лекарственного обеспечения», — сказал он.

Заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в ходе заседания рассказал о роли четкого и бесперебойного обеспечения лекарствами в реализации национальных проектов, а также о перспективах внедрения лекарственного страхования.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители органов государственной власти субъектов РФ, медицинских организаций, общественных объединений и НКО, научного и экспертного сообщества.

По итогам заседания Экспертного совета будет подготовлено решение, нацеленное на эффективное решение поднятых вопросов.

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