Э. Исаков обсудил в регионе вопросы, касающиеся доступности медицинской помощи, применения противоэпидемиологических мер

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор провел встречу с директором Департамента здравоохранения Югры.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках региональной недели провел встречу с директором Департамента здравоохранения субъекта РФ Алексеем Добровольским.

Обсуждены вопросы, касающиеся работы ведомства, здоровья населения, доступности медицинской помощи, применения противоэпидемиологических мер, обеспеченности коечным фондом и медицинским персоналом. Также затронута тема взаимодействия с волонтерами.

«Меня интересовало, как в сложнейших условиях работает югорская медицина, насколько процентов обеспечена медикаментами и вакцинами, коечным фондом, какие противоэпидемиологические меры применяют в наших муниципальных образованиях, все ли меры поддержки получает медперсонал, работающий в «красной зоне», — прокомментировал сенатор.

Эдуард Исаков отметил, что Алексей Добровольский подробно рассказал о проводимой работе, аргументированно объяснил необходимость организуемых в Югре мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

«Во всем округе развернуты более 2 800 коек для граждан заболевших ковидом, заняты около 1 900, свободны порядка 900. Вместе с этим, по решению Департамента здравоохранения Югры 454 свободные койки были выведены из категории ковидных, чтобы в максимально короткие сроки перевести их на обычный режим, для оказания хирургической, неврологической, терапевтической помощи»,- добавил парламентарий.

MIL OSI