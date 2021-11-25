Члены коллегии Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь обсудили сотрудничество в антидопинговой сфере

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 ноября, в Санкт-Петербурге на совместном заседании коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь обсуждались вопросы сотрудничества в сфере борьбы с допингом в спорте, продвижения совместных подходов в антидопинговой политике двух стран.

Было подчёркнуто, что Минспорт России ведёт планомерную работу по продвижению согласованных подходов в рамках органов Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а также Антидопинговой конвенции Совета Европы.

Правительством Российской Федерации принято решение о создании Правительственной комиссии – постоянно действующего координационного органа для всех заинтересованных министерств и ведомств. К настоящему времени проведено два заседания Комиссии, утверждён план работы до 2023 года. Аналогов такого органа в мире нет, и зарубежные коллеги крайне заинтересованы в распространении такого опыта. Так, председатель Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас уже предложил масштабировать российский пример для всего мира.

По приглашению Минспорта России в сентябре этого года состоялся визит Мониторинговой группы антидопинговой Конвенции Совета Европы в Москву. В состав группы вошли представители государственных органов и национальных антидопинговых организаций Австрии, Кипра, Польши, Финляндии, антидопинговой лаборатории из Норвегии, а также представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Секретариата Совета Европы.

Российская сторона рассчитывает, что рекомендации группы экспертов Совета Европы будут в полной мере способствовать дальнейшему совершенствованию нашей антидопинговой системы.

Налажен прямой контакт с президентом ВАДА Витольдом Банькой, регулярно проводятся двусторонние встречи. На недавней встрече в Париже российская сторона подтвердила, что уважает решение Спортивного арбитражного суда и чётко следует плану восстановления соответствия РУСАДА.

Президент ВАДА заверил, что при сохранении такого конструктивного и открытого диалога все ограничения в отношении отечественных спортсменов и российского спорта будут сняты по завершении срока действия решения Спортивного арбитражного суда (17 декабря 2022 г.). По мнению главы ВАДА, в таких аспектах, как создание образовательных программ и межведомственное взаимодействие, Россия задаёт высокую планку для всего мира. Российские подходы в области антидопингового просвещения уже активно рекомендуются для использования за рубежом.

На заседании коллегий также были рассмотрены аспекты антидопинговой работы Минспорта России внутри страны.

Минспорт считает крайне важным внедрить культуру нулевой терпимости к допингу среди всех слоёв населения – не только среди спортсменов, но и среди тренеров, врачей, массажистов, аналитиков, юных спортсменов, только начинающих свою карьеру в спорте, родителей и даже зрителей, которые возможно впервые пришли на трибуны.

Министерство разработало концепцию совершенствования антидопинговой политики в субъектах Российской Федерации, в основе которой лежит комплекс мер по реализации антидопинговой политики субъекта. После подписания соглашения между Минспортом России и Правительством субъекта Российской Федерации начинается его реализация. Таким образом, усиливается роль и ответственность региона в реализации единой антидопинговой политики.

В 2020-2021 годах проведена аналитическая работа с кадровым составом, осуществляющим реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, в том числе в регионах. Проанализирован кадровый состав руководителей региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, подведомственных им учреждений, общероссийских и региональных спортивных федераций. Руководители субъектов Российской Федерации, спортивных федераций принимают меры административного и иного характера в случае, если дисквалифицированные лица занимают руководящие должности.

На основании информации, предоставляемой РУСАДА о дисквалифицированных и временно отстранённых спортсменах, Минспорт анализирует списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским видам спорта. Даже временное отстранение не позволяет спортсменам тренироваться или соревноваться за бюджетные деньги. Задача общероссийской спортивной федерации проинформировать Минспорт России о примененных санкциях по отношению к спортсмену и оперативно исключить спортсмена из списка сборной.

С общероссийскими спортивными федерациями на постоянной основе проводится информационно-просветительская и аналитическая работа: направляются обновленные антидопинговые материалы для размещения их на официальных сайтах федераций и доведения до сведения спортсменов и тренеров, проводятся индивидуальные встречи и совещания, полностью анализируется их антидопинговая работа в преддверии заседания комиссии по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций.

Пресс-служба Минспорта России

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