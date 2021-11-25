Source: Russia Federal Space

#МИТ#Титан-Баррикады25.11.2021 15:10

Уникальный отечественный комплекс гидроразрыва пласта передан на испытания

Сегодня, 25 ноября 2021 года, в городе Волгограде на площадке ФНПЦ “Титан-Баррикады” (входит в Госкорпорацию “Роскосмос”) состоялась приёмка первого отечественного флота гидроразрыва пласта (ГРП).

Российский мобильный комплекс для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти – 12 высокотехнологичных агрегатов – разработан и изготовлен Корпорацией “МИТ” при участии нескольких десятков российских предприятий в соответствии с решением Президента и соответствующим распоряжением Правтельства РФ в рамках программы импортозамещения и диверсификации оборонно-промышленного комплекса в интересах отечественного нефтегазового комплекса.

В мероприятии приняли участие Герой Труда России, генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов, Герой Труда России, генеральный директор ФНПЦ “Титан-Баррикады” Виктор Шурыгин, представители Госкорпорации “Роскосмос”, Минэнерго и Минпромторга.

В 2022 году опытный образец флота ГРП пройдет полный цикл испытаний, в том числе непосредственно на нефтяных месторождениях компании “Газпром нефть”.

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