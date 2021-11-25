С. Митин: Мы продолжим парламентский контроль за исполнением протокольных поручений по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное реализации решений в этой сфере.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему «О ходе реализации протокольных решений СФ, Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросу мер противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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Сенатор напомнил, что год назад состоялись парламентские слушания по вопросу мер противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную питьевую воду. По его словам, многие рекомендации этого мероприятия вошли в решение Государственной комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции.

Парламентарий проинформировал, что в целях подготовки сегодняшнего заседания с начала года проведено более 20 оперативных совещаний и заседаний рабочей группы Совета Федерации. Осуществлены многочисленные выезды сенаторов на предприятия. «Мы продолжаем вести парламентский контроль за ходом исполнения протокольных поручений Совета Федерации и Государственной комиссии от 23 декабря прошлого года».

«Наше обсуждение позволит подвести предварительные итоги и провести профильным министерствам и ведомствам дополнительные мероприятия перед заслушиванием результатов их деятельности на Государственной комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции, которая запланирована к проведению на 22 декабря», — добавил Сергей Митин. При этом он уточнил, что на сегодняшний день 20 протокольных поручений выполнены, остальные находится в разной стадии выполнения.

Сенатор отметил работу Генеральной прокуратуры в этой сфере. Совместно с прокурорами субъектов, природоохранным и транспортным прокурорами, сотрудниками МВД и Роспотребнадзора проводятся надзорные мероприятия, как в сегменте упакованной воды, так и воды реализуемой в розлив. В адрес Комитета систематически поступают ответы о проведении проверок.

По информации Роскачества, добавил он, со стороны некоторых производителей сохраняется тенденция введения потребителей в заблуждение. Чаще всего фиксируется указание в маркировке упакованной воды группы минерализации, не включенной ни в ГОСТ, ни в технический регламент.

«Благодаря межведомственному взаимодействию и парламентскому контролю внесены изменения в Общероссийские классификаторы продукции и видов экономической деятельности, в соответствии с положениями Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды», — отметил законодатель. «Большая работа проведена Минпромторгом, Минсельхозом России, совместно с Оператором – ЦРПТ и отраслевым сообществом по организации внедрения в срок и в полном объеме маркировки упакованной питьевой воды средствами идентификации», — напомнил он.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор обратил внимание, что в соответствии с утвержденными правилами цифровой маркировки в системе «Честный знак» должна отражаться информация о составе, сведения о происхождении природной воды (скважина, лицензия на недропользование), документы подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям, географическое указание или наименование места происхождения товара. «Нужно понять, как эта информация будет поступать в систему, и как она будет контролироваться, чтобы обеспечить полную прозрачность продукции для потребителя, — подчеркнул парламентарий.

Среди важных отдельных протокольных поручений, которые требуют дополнительного обсуждения, Сергей Митин назвал вопрос оформления бальнеологических заключений, реестр скважин.

Говоря об изменениях в технические регламенты, сенатор указал, что не в полной мере решается одна из главных задач – внесение изменений в технические регламенты, прежде всего в Технический регламент ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». «Вопросы устранения правовых пробелов в техническом регулировании и усиления государственного контроля за его соблюдением остается не решенными», — подчеркнул он.

В ходе совещания с докладом выступил заместитель Директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владислав Заславский. Он проинформировал о работе ведомства в этой сфере и о ситуации в отрасли.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федерального агентства по недропользованию в совещании (Роснедра), Российской системы качества (Роскачество), Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), субъектов Российской Федерации, отраслевого и экспертного сообщества.

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