С. Березкин: Мы внимательно мониторим реализацию в Ярославской области закона об учете электрической энергии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание на эту тему в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел рабочее совещание в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов. Мероприятие было посвящено мониторингу реализации в регионе Федерального закона от 27 декабря 2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ».

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Участники совещания обсудили текущую ситуацию с реализацией Федерального закона на территории Ярославской области, согласно нормам которого ответственность за приобретение, установку и замену приборов учета электрической энергии переносится с потребителей на энергокомпании.

Как напомнил Сергей Березкин, на прошедшем 19 ноября заседании Совета Федерации отмечалось, что отставание в реализации закона постепенно ликвидируется, однако не все граждане проинформированы о том, что с 1 июля 2020 г. приобретение, установку и поверку приборов учета электроэнергии осуществляют за свой счет сетевые организации. Порой это приводит к злоупотреблениям со стороны недобросовестных поставщиков, различного рода мошенническим действиям. В этой связи Председатель Совета Федерации обратилась к сенаторам с предложением в ходе региональной недели провести мероприятия по обсуждению этой темы, информированию населения.

Сергей Березкин провел рабочее совещание в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов

Еще одной важной задачей является недопущение роста тарифов в связи с дополнительной финансовой нагрузкой на поставщиков, связанной с установкой и поверкой счетчиков. Сергей Березкин сообщил, что с 1 января 2022 г. вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Такие приборы позволят потребителям следить в онлайн-режиме за показаниями и качеством электроэнергии, а все данные будут в автоматическом режиме передаваться в энергокомпании.

«Отмечу, что уже сейчас, несмотря на определенные трудности, в регионе проведена немалая работа. Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии установлена в 813 многоквартирных домах на территории городов Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Углича, Переславля, Ростова, а также населенных пунктов Константиновский, Михляиха, Фоминское, Шурскол, Ишня, Петровское, Семибратово, Глебовское, Кузничиха, Пестрецово, Ермаково, Пречистое, Красные Ткачи. Кроме этого, такая система установлена в 539 бюджетных организациях области. Конечно, основная работа еще впереди, но ответственный подход наших энергетических компаний дает основание полагать, что все задачи будут успешно выполнены в установленные сроки», — рассказал сенатор.

В совещании приняли участие руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова, и. о. заместителя генерального директора — директор филиала компании «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин и заместитель генерального директора по экономике и финансам «ТНС энерго Ярославль» Александр Соснин.

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