С. Аренин посетил с рабочей поездкой Балашовский район Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел личный прием граждан, проконтролировал ход строительства агропромышленного предприятия.

Сергей Аренин в рамках работы в регионе посетил Балашовский район

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Сергей Аренин в рамках работы в регионе посетил Балашовский район

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Сергей Аренин в рамках работы в регионе посетил Балашовский район

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Сергей Аренин в рамках работы в регионе посетил Балашовский район

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Сергей Аренин в рамках работы в регионе посетил Балашовский район

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Сергей Аренин в рамках работы в регионе посетил Балашовский район

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Сергей Аренин в рамках работы в регионе посетил Балашовский район

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Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Балашовский район.

Сенатор провел личный прием граждан. В мероприятии также приняли участие представители районной администрации и начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Балашовский» Евгений Летунов.

Обращение одного из жителей касалось благоустройства города Балашова и содержания территорий общего пользования. Двое граждан обратились к парламентарию с просьбой оказать содействие в организации лечения их матери и оформлении инвалидности.

Пенсионер, занимающий активную гражданскую позицию, выступил с предложением возродить в городе филиал Саратовского государственного технического университета, который ранее осуществлял здесь подготовку специалистов. Он также продемонстрировал чертеж сконструированного им универсального ручного культиватора. Сергей Аренин предложил свою помощь в организации производства данного агрегата в качестве образца на промышленном предприятии в одном из городов региона.

Сенатор также обсудил вопрос об издании книги, которая увековечит память воинов — уроженцев Саратовской области, погибших в «горячих точках».

Подводя итоги приема, парламентарий сообщил, что решение по каждому обращению граждан он берет на контроль.

В ходе поездки Сергей Аренин также посетил строящийся завод по глубокой переработке пшеницы, который будет иметь для Балашова стратегическую важность. Сенатор проконтролировал ход строительства объекта, встретился с руководством и коллективом предприятия.

Кроме того, на встрече парламентария с Епископом Балашовским и Ртищевским Тарасием обсуждался вопрос возведения нового храма в районе военного городка летчиков.

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