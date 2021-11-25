Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 ноября, в Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, ректор Смоленского государственного университета спорта Георгий Грец, ректор Московской государственной академии физической культуры Сергей Сейранов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.«Развитие физической культуры и спорта в наших странах является одним из важнейших компонентов братских, добрососедских и подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, – сказал Олег Матыцин, приветствуя участников заседания. – Сегодняшняя встреча – отличная возможность подвести итоги совместной работы в 2021 году и определить шаги по дальнейшему развитию двухсторонних связей в области физической культуры и спорта между нашими странами. Пандемия отчётливо показала, что только вместе мы можем преодолеть все сложности. Россия готова протянуть руку помощи, изучить опыт наших коллег в борьбе с коронавирусом и принять меры для защиты людей, которые занимаются спортом, для которых спорт – норма жизни».«Хочу пожелать белорусской команде успешного выступления на Олимпийских зимних играх в Пекине, – подчеркнул Министр. – Период подготовки был очень непростым для обоих государств. Российская сторона готова взаимодействовать в различных аспектах – и через спортивные федерации, и через Министерства спорта наших стран, и по линии проведения научных исследований, медицинского обеспечения. Тем более сегодня на повестке вопрос реализации совместных программ в области медицины. Только комплексный подход может обеспечить те достижения и результаты, на которые мы все рассчитываем».«Вчера состоялось заседание Рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, а в следующем году в первом полугодии состоится заседание Совета при Президенте по развитию массового спорта. И в России, и в Беларуси накоплен большой опыт организации работы по вовлечению населения в занятия массовым спортом. В прошлом году у нас была принята Стратегия-2030, где все необходимые показатели определены Президентом. Поэтому выражаю искренний интерес и желание обменяться мнениями по данному вопросу», – отметил Олег Матыцин.Сергей Ковальчук в свою очередь заявил, что совместная работа России и Беларуси в области спорта носит системный и планомерный характер: «Мы будем продолжать развивать и проводить спортивные мероприятия самого различного рода – начиная с детских соревнований и заканчивая взрослым спортом всех уровней. Россия и Беларусь эффективно взаимодействуют в вопросах образования, медицины, науки, организации и проведения спортивных мероприятий».«Но поле деятельности намного больше. Необходимо расширять наше взаимодействие, привлекать к нему представителей других стран, – добавил Сергей Ковальчук. – Мы видим то, что происходит в мировом спорте, тенденции в международном спортивном движении и МОК. Когда страна отстраняется от участия в Олимпийских играх, к примеру, в такой дисциплине, как лёгкая атлетика, где разыгрываются 48 комплектов наград, она автоматически выпадает из борьбы за первое место в командном зачёте. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня в спорте важную роль играет большая политика. Но, думаю, рано или поздно всё встанет на свои места и справедливость восторжествует. Потенциал у российских и белорусских спортсменов очень большой. Главное, выстроить правильную стратегию и развиваться вместе. Мы – Союзное государство, мы – братские народы, у нас единая система, один менталитет и один язык. У нас общие традиции, у нас одна история, поэтому нам необходимо, сплотившись, выбрать правильное направление и придерживаться его».Стоит отметить, что российские спортсмены активно принимают участие в спортивных соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь. В этом году в Беларуси прошли этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, этап Кубка мира по фристайлу и этап Кубка мира по художественной гимнастике. Для участия в соревнованиях на территории Республики был осуществлен выезд более 1800 российских спортсменов и тренеров.В России в Казани впервые прошли Игры стран СНГ. В соревнованиях приняли участие почти 1139 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. По итогам соревнований был разыгран 181 комплект наград в 16 видах спорта.В ходе заседания коллегий был отмечен высокий уровень проведения традиционной Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. Цель Спартакиады – повышение эффективности физического воспитания детей, подростков и молодёжи в Российской Федерации и Республике Беларусь. Основными задачами турнира являются развитие детско-юношеского спорта, укрепление дружественных связей детей и молодёжи двух стран и пропаганда здорового образа жизни.В рамках Спартакиады Союзного государства было проведено четыре соревнования: Спартакиада Союзного государства среди школьников «Олимпийские надежды» в белорусском городе Орша, Спартакиада Союзного государства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования «Мы выбираем спорт!» в городе Волжский Волгоградской области, Спартакиада Союзного государства среди студенческой молодёжи в белорусском Гомеле и Спартакиада школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности, в Смоленске.Всего в Спартакиаде Союзного государства приняли участие 917 человек. В турнире «Олимпийские надежды» – 230 человек, «Мы выбираем спорт!» – 269 человек, в Спартакиаде Союзного государства среди студенческой молодёжи – 222 человека, а в Спартакиаде школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности – 196 человек.В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества в спорте высших достижений, в частности проведение совместных тренировочных мероприятий, участие сборных команд двух стран в крупнейших международных спортивных мероприятиях, в том числе в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.Члены коллегий рассмотрели продвижение совместных подходов в области борьбы с допингом в спорте, сотрудничество в сфере спортивной науки и образования, развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства при создании спортивной инфраструктуры.По итогам совместного заседания коллегий подписано Решение, которое станет основой для продолжения российско-белорусского сотрудничества в следующем году.

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