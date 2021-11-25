Соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтёров, погибших в результате чрезвычайного происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Глава государства дал поручение врио Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.Чуприяну и руководителю Ростехнадзора А.Трембицкому вылететь в Кузбасс.

Губернатору региона С.Цивилёву Цивилёв Сергей Евгеньевичгубернатор Кемеровской области – Кузбасса и врио главы МЧС А.Чуприяну поручено организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.

В течение дня Президент продолжит получать доклады по теме.

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