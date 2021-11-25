Соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная»

Source: President of Russia – Kremlin
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтёров, погибших в результате чрезвычайного происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Глава государства дал поручение врио Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.Чуприяну и руководителю Ростехнадзора А.Трембицкому вылететь в Кузбасс.
Губернатору региона С.Цивилёву Цивилёв Сергей Евгеньевичгубернатор Кемеровской области – Кузбасса и врио главы МЧС А.Чуприяну поручено организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции.
В течение дня Президент продолжит получать доклады по теме.