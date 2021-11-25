Россия и Беларусь планируют реализовать программу, направленную на совершенствование системы спортивной подготовки детей и подростков

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 ноября, в Санкт-Петербурге на совместном заседании коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь обсуждался проект программы Союзного государства «Создание цифровой платформы диагностики спортивно одарённых детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей».

Программа призвана повысить качество и безопасность тренировочного процесса, результативность спортивной деятельности, сохраняя энергосберегающие функции организма и здоровья ребёнка.

Благодаря её реализации будет совершенствоваться система спортивной подготовки детей и подростков. Программа позволит получить данные о влиянии спортивных нагрузок на организмы юных спортсменов и, в случае необходимости, скорректировать объёмы и уровни тренировок. Таким образом, спортсмены при минимальном негативном воздействии на организм смогут достичь более высоких результатов.

Специалисты на регулярной основе будут тестировать одарённых детей с помощью мобильных передвижных аппаратно-программных комплексов: проверять их общее состояние здоровья, проводить генетическое тестирование и другие исследования. Данные будут обработаны, после чего специалисты смогут подготовить рекомендации по реабилитации, врачебному контролю и тренировочному процессу для детей, а также методические рекомендации для тренеров и врачей.

По итогам заседания был подписан Протокол о намерениях по реализации программы Союзного государства «Создание цифровой платформы комплексной диагностики спортивно одарённых детей по интеграционным показателям опорного взаимодействия и двигательно-координационных способностей спортсменов».

Пресс-служба Минспорта России

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