Source: Russia Federal Space

#Роскосмос25.11.2021 19:00

Роскосмос поучаствует в создании «цифрового» информационного обеспечения Севморпути

Заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко, выступая с докладом на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности, сообщил, что Роскосмос совместно с другими Госкорпорациями и органами власти ведет работу по созданию отдельной цифровой платформы информационного обеспечения деятельности на Северном морском пути.

«Есть поручение Президента [России] Росатому вместе с нами, вместе с Ростехом, с другими ФОИВами и организациями — создать отдельную цифровую платформу информационного обеспечения деятельности Севморпути. Мы уже начали этот вопрос обсуждать и реализовывать, концепцию формировать по созданию этой цифровой платформы», — отметил Валерий Заичко.

Создание такое платформы, уточнил Валерий Заичко, обеспечит непрерывное информационное обеспечение деятельности РФ в Арктической зоне. Будут созданы центры приема и обработки информации, которые позволят более эффективно и оперативно получать и предоставлять информацию для решения задач на Севморпути.

Заседание межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и её регионов проходит 25-26 ноября 2021 года в городе Москве. Организатор — Госкорпорация «Роскосмос». Участники мероприятия — представители предприятий ракетно-космической отрасли, операторов услуг связи, спутниковой навигации и дистанционного зондирования земли, а также представители федеральных и региональных органов власти.

В повестке мероприятия около двух десятков докладов, посвященных различным аспектам использования ракетно-космической деятельности в интересах государства и населения России.

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