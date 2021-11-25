Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ДЗЗ#Орбитальные группировки25.11.2021 22:28

Роскомос продолжает мониторинг ЧС на планете

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. С 18 по 25 ноября 2021 года проводился мониторинг обстановки на Северном морском пути и в Свердловской области.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в отчетный период осуществлялся мониторинг последствий извержения подводного вулкана на Филиппинах. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг наводнения и оползня на Шри-Ланке;

мониторинг последствий взрыва на заводе в Липецке;

мониторинга наводнения в Индии.

Всего в отчетном периоде в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 11 тыс. кв. км. Кроме того, по заявкам, заведенным в результате поиска в СМИ новостных сообщений о природных и техногенных катастрофах по всему миру, получены российские данные в объеме около 11 тыс. кв. км. В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам в отчетный период российские данные не передавались.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

Изображения, полученные спутниками, находят применение во многих отраслях — сельском хозяйстве, геологических и гидрологических исследованиях, лесоводстве, охране окружающей среды, планировке территорий, в образовательных и других целях. Космические системы ДЗЗ позволяют за короткое время получить необходимые данные с больших площадей (в том числе труднодоступных и опасных участков).

MIL OSI