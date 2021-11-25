Развитие системы оказания правовой помощи в РФ в цифровом формате рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

И. Рукавишникова провела «круглый стол».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в режиме видеоконференции провела «круглый стол» на тему «Правовая помощь в РФ: цифровой формат».

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Парламентарий напомнила, что 10 лет назад принят закон о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. «С этого момента конституционная гарантия получения гражданами квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, получила прочную законодательную основу».

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что законодательство предусматривает возможность многоуровневой защиты граждан и, соответственно, участие регионов в формировании правовой системы обеспечения и защиты правовых интересов населения. Она отметила, что последние поправки в закон, принятые летом 2021 года, направлены на выравнивание статуса двух субъектов, которые оказывают бесплатную правовую помощь – адвокатских образований и государственных юридических бюро. «Инициаторами поправок выступили наши коллеги из Краснодарского края, которые обратились к сенаторам и депутатам Государственной Думы, и их инициатива была реализована».

На сегодняшний день ряд законопроектов, касающихся оказания юридической помощи, находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

«Актуальный тренд развития регионального законодательства в сфере бесплатной юридической помощи – расширение перечня категорий граждан и случаев ее оказания, что укрепляет правозащитную миссию этого института. Дополнительные гарантии реализации этого права граждан установлены практически во всех субъектах РФ. Около 50 регионов помимо дополнительных категорий граждан закрепили также перечни дополнительных случаев ее оказания. Например, в Ростовской области региональным законом закреплено более 50 льготных категорий граждан», — сказала сенатор.

Парламентарий указала, что многие регионы идут по пути применения инновационных форм предоставления юридических консультаций. «Так, Ростовская область четвертый год реализует проект оказания правовой помощи онлайн через многофункциональные центры. Сейчас консультации оказывают также организации и органы власти».

«Круглый стол» на тему «Правовая помощь в РФ: цифровой формат»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Правовая помощь в РФ: цифровой формат»

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Ирина Рукавишникова

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Ирина Рукавишникова отметила, что с 2019 года Совет Федерации сотрудничает с Министерством юстиции России по вопросу создания единого портала правового информирования и правового просвещения населения. В декабре текущего года Министерство юстиции планирует запустить пилотную версию информационной системы «Правовая помощь».

Заместитель Министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын и директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ Роман Рябый рассказали о ходе работы по созданию этой информационной системы.

На первом этапе в режиме эксперимента в ее работе примут участие МВД, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, органы исполнительной власти Республики Татарстан, Краснодарского края, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей. На добровольной основе к проекту могут присоединиться иные органы и организации, а также граждане РФ как потребители соответствующих услуг. Планируется, что после проведения эксперимента работа портала будет распространена на всю территорию РФ. Система будет интегрирована в портал госуслуг.

До конца года будет запущена подсистема «Единый портал правового просвещения», к которой подключены 10 пилотных регионов. В следующем году будут развиваться и другие модули.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Елена Авакян проинформировала об использовании систем электронного взаимодействия в осуществлении цифровой трансформации в адвокатуре.

Также в ходе заседания прозвучала информация о поощрении наиболее активных участников региональных систем оказания бесплатной юридической помощи ведомственными наградами Министерства юстиции РФ.

В заседании «круглого стола» приняли участие представители Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства экономического развития РФ, Генеральной прокуратуры, региональных органов государственной власти, профильных вузов, экспертного сообщества.

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