Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Прогресс МС-1725.11.2021 14:24

«Прогресс МС-17» освободил место для нового модуля

Миссия на орбите грузового корабля «Прогресс МС-17», которая продлилась 148 дней, подходит к своему завершению. В четверг, 25 ноября 2021 года, в 14:22:30 по московскому времени российский корабль в штатном режиме отстыковался от модуля «Наука» Международной космической станции, освободив шлюз для пристыковки нового модуля «Причал».

На внешней части грузового корабля «Прогресс МС-17» находится специальная переходная проставка пассивного стыковочного агрегата, которая обеспечивала стыковку транспортных кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС» с многоцелевым лабораторным модулем. Таким образом, модуль «Наука» в полном объёме готов к стыковке грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ», которая ожидается 26 ноября в 18:26 мск.

Люки между «космическим грузовиком» и МКС были закрыты 23 ноября в 20:30 мск. В 14:20 мск была выдана команда на открытие крюков корабля «Прогресс МС-17», его отстыковали от станции и отправили «в свободное плавание». После отвода корабля на безопасное удаление от станции специалисты Главной оперативной группы управления (Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начали контролируемое сведение корабля с околоземной орбиты.

Ожидается, что в 17:34 мск двигатель корабля «Прогресс МС-17» будет включён на торможение и в 18:08 он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Российские специалисты прогнозируют, что в 18:17 несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана, в 1880 км от города Веллингтон и 7740 км от города Сантьяго. Госкорпорация «Роскосмос» выполнила все процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

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