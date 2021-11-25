Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Прогресс МС-1725.11.2021 18:25

«Прогресс МС-17» завершил полёт

Сегодня, 25 ноября 2021 года, в 14:23 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля «Наука» Международной космической станции. Спустя 4 часа он был сведен с орбиты, а несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана.

В 17:34:51 мск был включён маршевый двигатель на торможение, отработав почти 4 минуты, он сообщил «грузовику» тормозной импульс величиной 118 метров в секунду. После чего «Прогресс МС-17» сошёл с околоземной орбиты и прекратил своё существование. Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали в 18:17:12 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана в 1,8 тыс. км от города Веллингтона и 7,7 тыс. км от города Сантьяго.

Корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от гермоадаптера модуля «Наука» вместе с переходной проставкой, которая обеспечивала стыковку транспортных кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС». Теперь многоцелевой лабораторный модуль готов к стыковке грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ», которая запланирована на 26 ноября в 18:26 мск.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела космический корабль «Прогресс МС-17» на целевую орбиту 30 июня 2021 года. Спустя двое суток он в штатном режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Во время его полета были отработаны элементы одновитковой схемы сближения с Международной космической станцией. Месяц назад была выполнена перестыковка корабля: 21 октября он отстыковался от «Поиска» и 29 часов пробыл в автономном полёте. За это время он совершил несколько маневров и отдалялся от МКС на 185 километров. На следующий день корабль «Прогресс МС-17» успешно пристыковался к «Науке» в автоматическом режиме.

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