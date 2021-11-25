Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Музей космонавтики25.11.2021 20:22

Презентация книги «Союз-39» – 40-лет полета в космос советско-монгольского экипажа

Сегодня, 25 ноября 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Московским Музеем космонавтики, Российским государственным архивом научно-технической документации и Федерацией космонавтики России провели презентацию специального издания «Союз-39», посвящённого 40-летию полёта в космос по программе «Интеркосмос» советско-монгольского экипажа В. Джанибекова и Ж. Гуррагча.

Торжественная церемония началась с просмотра короткого видеоролика, посвященного программе «Интеркосмос» — «Союз-39». Космический корабль «Союз-39» стартовал с космодрома Байконур 22 марта 1981 года и произвёл успешную стыковку с орбитальной станцией «Салют-6». Первый советско-монгольский экипаж выполнил программу работ, рассчитанную на семь дней. Она включала медико-биологические, физико-технические и технологические эксперименты, а также исследования атмосферы и природных ресурсов Земли. Космонавты провели наблюдения и фотографирование территории Монголии, в том числе пустыни Гоби. Научная программа полёта состояла из 25 экспериментов и была полностью реализована, что стало рекордом для программы «Интеркосмос».

История этого полёта нашла отражение в книге «Союз-39», которая представляет собой сборник архивных документов из фондов Российского государственного архива научно-технической документации.

В рамках мероприятия к почетным гостям — дважды Герою Советского Союза, лётчику-космонавту СССР Владимиру Джанибекову и первому космонавту Монгольской Народной Республики, Герою Монгольской Народной Республики, Герою Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча обратились российские члены экипажа Международной космической станции.

После торжественной церемонии мероприятия состоялся телемост, в ходе которого Владимир Джанибеков из кинозала музея связался с Жугдэрдэмидийном Гуррагчёй. Космонавты поделились деталями полёта и своими впечатлениями от совместной работы. По окончании телемоста участники встречи задали вопросы почетным гостям и получили автограф Владимира Джанибекова в книге.

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