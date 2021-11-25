Председатель СФ провела встречу с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Source: Russia – Council of the Federation

Главы верхних палат парламентов двух стран обсудили вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества.

«На полях» осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в Санкт-Петербурге состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой. В ходе беседы обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия России и Узбекистана как в двустороннем формате, так и на мировых площадках.

Смотрите также

По словам Валентины Матвиенко, авторитет МПА СНГ растет, ширится сотрудничество с различными международными организациями. «ВОЗ откликнулась на предложение провести совместную конференцию, посвященную теме здравоохранения и пандемии коронавируса. Это вопросы, которые интересуют всех граждан наших стран». Председатель СФ надеется, что конференция привнесет идеи по расширению общепарламентского участия в рамках развития систем здравоохранения разных государств.

По мнению Валентины Матвиенко, мощный импульс российско-узбекистанскому сотрудничеству придала недавняя встреча в Москве президентов двух стран, в рамках которой подписан ряд межправительственных документов. «Для нас, парламентариев, это программа действий. Отношения президентов двух стран носят особенно доверительный характер. Благодаря усилиям Владимира Путина и Шавката Мирзиёева двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень в самых различных сферах».

Несмотря ни на какие сложности, связанные с пандемией, контакты парламентариев России и Узбекистана продолжаются, сказала Валентина Матвиенко. Она напомнила об активном участии сенаторов РФ и парламентариев из делегации МПА СНГ в наблюдении за выборами президента Узбекистана. «Все отметили серьезное продвижение Узбекистана по строительству демократического общества».

Танзила Нарбаева отметила, что наблюдатели проделали серьезную работу. «Внимательно изучаем рекомендации, будем использовать их в избирательном процессе в дальнейшем».

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

Собеседницы высоко оценили итоги работы прошедшего в Ташкенте шестого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Учитывая необходимость развития новых направлений межпарламентского взаимодействия, Танзила Нарбаева пригласила Валентину Матвиенко посетить с визитом Узбекистан.

Также прошел обмен мнениями о перспективных направлениях взаимодействия России и Узбекистана. В частности, речь шла о совместном противодействии новой коронавирусной инфекции.

Во встрече принял участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

MIL OSI