Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2022 год

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 ноября 2021, 13:55

Общий объем освоения инвестиций ПАО «Газпром» на 2022 год — 1 757,7 млрд руб.

Объем заимствований ПАО «Газпром» на 2022 год — 272,789 млрд руб.

Окончательные параметры инвестиционной программы и бюджета будут утверждены Советом директоров ПАО «Газпром».

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2021 году, прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2023–2024 годы, а также результатах реализации мероприятий по оптимизации (сокращению) затрат Группы «Газпром» в 2021 году.

Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2022 год.

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 757,687 млрд руб. В том числе объем капитальных вложений — 1 427,229 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 77,025 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений — 253,433 млрд руб.

В 2021 году был создан финансовый задел по оплате оборудования для реализации инвестиционной программы 2022 года. Поэтому объем финансирования инвестиционной программы на 2022 год запланирован ниже объема освоения — в размере 1 500 млрд руб.

Согласно проекту бюджета ПАО «Газпром» на 2022 год, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые) составит 272,789 млрд руб. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании.

Информация о предварительных итогах работы ПАО «Газпром» и результатах реализации мероприятий по оптимизации (сокращению) затрат Группы в 2021 году, проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2022 год и прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета на 2023–2024 годы будут внесены на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Справка

Инвестиционная программа ПАО «Газпром» на 2022 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: развитие новых центров газодобычи — Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», создание мощных газоперерабатывающих предприятий на востоке и северо-западе России, реконструкция газотранспортной системы для подачи этансодержащего газа по специально выделенным газопроводам до побережья Балтийского моря, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Освоение инвестиций (капитальных вложений) — это общая сумма выполненных работ и услуг, которые планируется принять в отчетном году, включая работы и услуги, авансирование которых было проведено в предыдущие годы.

Финансирование инвестиций — общий объем средств, предусмотренный в отчетном году для оплаты работ и услуг, приобретения материалов и оборудования (включая авансовые платежи в счет капитальных расходов будущих лет).

Управление информации ПАО «Газпром»

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