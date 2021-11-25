Переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем

Source: President of Russia – Kremlin

Начало российско-сербских переговоров

В.Путин: Уважаемый господин Президент, я очень рад Вас видеть.

Мы не виделись давно – в июне, по-моему, 2020 года встречались в Москве. Вопросов много накопилось, но, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, всё-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались – развивались по всем направлениям.

Это касается прежде всего, конечно, экономики. Если в пандемийный год, в 2020 году, у нас произошло падение товарооборота на 17 с лишним процентов, то в этом году – рост уже свыше 20 процентов, только за девять месяцев текущего года. Значит, мы не только преодолеем спад 2020 года, но и нарастим объём товарооборота.

У нас развиваются отношения по линии правительств, мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву. Межправкомиссия работает регулярно, и мне докладывают о том, как эта работа идёт.

В гуманитарной сфере отношения продолжаются. Сербские студенты учатся в России в разных вузах, причём по разным направлениям. Мы Вам благодарны за поддержку русского языка в сербских школах – в общем в этой сфере ситуация развивается весьма позитивно.

Я знаю, что Вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае, найдём такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей.

У вас скоро – весной, в апреле, – выборы, я хочу выразить Вам слова благодарности за то внимание, личное внимание, которое Вы уделяете развитию российско-сербских отношений, и надеюсь, что избиратели в Сербии тоже это оценят.

Я желаю Вам успехов на этих выборах.

Продолжение следует.

MIL OSI