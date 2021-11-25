Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подчеркнула важность сохранения традиционных семейных ценностей и поддержки женщин в кризисных ситуациях.

Сегодня начала свою работу VI Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровье семьи – здоровье нации», организованная в рамках программы «Святость материнства» Фонда Андрея Первозванного. Об этом проинформировала член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

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Сенатор обратилась с приветствием к участникам и организаторам конференции. «Темы, которые мы сегодня обсуждаем, имеют важнейшее значение для будущего нашей страны», — подчеркнула она.

«По пессимистическим прогнозам, наша страна находится под угрозой ряда рисков: уменьшение ожидаемой продолжительности жизни, сокращение численности женщин репродуктивного возраста, увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста», — сказала законодатель.

Безусловно, подчеркнула Ольга Хохлова, Президент России, Правительство РФ, парламент страны, регионы делают всё, чтобы такая непростая задача решалась с использованием комплекса мер, включающих материальное стимулирование, информационный характер, а также адресную работу в лечебных учреждениях с беременными женщинами, находящимися в ситуации принятия решения о сохранении или прерывании беременности.

Сенатор подчеркнула, что в этом вопросе важно объединение усилий государства, медиков, традиционных конфессий, НКО.

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