О. Алексеев: Почти 70 процентов средств бюджета Саратовской области будет направлено на социальную сферу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Саратовской областной Думы.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной Думы.

Совместная работа депутатов и правительства региона над законопроектом началась заблаговременно, до рассмотрения его на заседании согласительной комиссии было проведено «нулевое чтение». Бюджет сохранил социальную направленность

Региональные депутаты приняли областной бюджет на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. «Совместная работа депутатов и правительства региона над законопроектом началась заблаговременно, до рассмотрения его на заседании согласительной комиссии было проведено «нулевое чтение». Бюджет сохранил социальную направленность, почти 70 процентов средств будет направлено на социальную сферу», — подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что в законе заложены средства на реализацию региональных программ по ремонту школ, детских садов, домов культуры, межпоселковых дорог и по водообеспечению в сельской местности. Будет оказана дополнительная поддержка предпринимателям, увеличена финансовая поддержка АПК, заложены средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере развития агробизнеса.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной Думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной Думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной Думы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной Думы

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«В Саратовской области в 2022 году продолжат действовать сниженные налоговые ставки для предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса», — добавил Олег Алексеев.

Кроме того, сообщил сенатор, внесены поправки в областной бюджет на текущий год. «Поступившие дополнительные ассигнования пойдут на ремонт и содержание автодорог, завершение строительства областной инфекционной больницы, приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации».

Парламентарий также отметил, что изменены условия выдачи сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам: получить сертификат теперь можно будет по достижении возраста 23, а не 25 лет, как было ранее. «Перед депутатским корпусом и исполнительной властью региона стоит задача как можно скорее обеспечить жильем детей-сирот», — подчеркнул Олег Алексеев.

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