Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко выступила на открытии международной конференции «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития».

Состоится заседание Совета МПА СНГ. В повестке заседания — выборы Председателя Совета МПА СНГ, председателей постоянных комиссий МПА СНГ, отчеты об участии международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов в Национальное Собрание Республики Армения, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Парламент Республики Молдова, Президента Республики Узбекистан.

На пятьдесят третьем пленарном заседании МПА СНГ участники рассмотрят Концепцию устойчивого развития для государств — участников СНГ, модельные законы о равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ, о донорстве органов, о зерне, об оценочной деятельности.

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