Н. Владимиров: Индексация социальных выплат в Чувашии будет соответствовать реальной инфляции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Госсовета Чувашской Республики.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров ВладимировНиколай Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики в рамках поездки в регион принял участие в заседании Государственного Совета региона. В ходе мероприятия был принят в третьем чтении бюджет Чувашии на 2022 г. и плановый период 2023–24 гг.

По словам сенатора, документ носит ярко выраженный социальный характер. Сохранены все основные меры социальной поддержки, предусмотрены дополнительные средства на увеличение доходов граждан.

Вместе с тем парламентарий напомнил, что по поручению Президента Российской Федерации, начиная со следующего года, социальные выплаты должны индексироваться по фактической инфляции.

«В бюджете Республики на следующий год индексация предусмотрена по прогнозной инфляции на уровне 4 процентов, тогда как уже сейчас реальная инфляция в Чувашии приближается к 8 процентам. Очевидно, что в этой ситуации меры социальной поддержки, предусмотренные в региональном бюджете, не в полной мере отвечают интересам жителей», — отметил Николай Владимиров.

Он подчеркнул, что предлагаемые планы по реализации бюджетной политики региона должны в итоге приносить реальную ощутимую пользу каждому жителю. «Синхронизация с федеральной инициативой в данном случае совершенно точно будет отражать интересы граждан».

Николай Владимиров

Депутаты Государственного Совета проработают вопрос индексирования региональных социальных выплат по уровню реальной инфляции при последующих уточнениях бюджета, сообщил сенатор.

MIL OSI