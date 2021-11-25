Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Москва#Национальный космический центр25.11.2021 17:02
Началось возведение пятого этажа башни Национального космического центра
На стройплощадке Национального космического центра (НКЦ) приступили к сооружению пятого этажа башни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Согласно замыслу архитекторов, башня НКЦ символизирует ракету, стоящую на стартовом столе. Сейчас возводятся конструкции пятого этажа высотного здания, здесь уже уложено более 12 тысяч кубометров бетона», — сказал Андрей Бочкарёв.
По его словам, также ведется активное строительство низкоэтажной части комплекса зданий. На объекте работает более 700 человек.
«Готовность монолитных работ в низкоэтажной части комплекса зданий НКЦ оценивается почти на 96%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра — на 95%», — уточнил Бочкарёв.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг — управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов рассказал, что для строительства башни НКЦ в несущем каркасе здания на уровне четвертого этажа применены опирающиеся на угловую колонну высотной части трансферные балки, выполненные по технологии предварительно напряженного железобетона.
«Эта технология применена для создания проема между первым и третьим этажом высотной части НКЦ — он не только будет нести эстетическую функцию, придавая башне ощущение невесомости, но и обеспечит проезд пожарной техники», — пояснил Юрий Кравцов.
Он добавил, что ранее подобная технология преднапряженной арматуры использовалась при возведении «парящего моста» в парке Зарядье.
Глава холдинга отметил, что возведение новой градостроительной доминанты столицы осуществляется с применением самоподъемной системы опалубки, что позволяет повысить темпы и безопасность работ.
Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и Госкорпорации «Роскосмос» по поручению Президента России Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли:
Центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса;
отраслевые институты и предприятия;
молодежные конструкторские бюро и другие объекты.
Его главной архитектурной особенностью станет 47-этажная башня высотой более 288 метров.
Помимо строительства Национального космического центра, в этом районе Москвы также планируется развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 га. Здесь создадут особую экономическую зону, разместят предприятия научно-производственного кластера, получит развитие социальная и транспортная инфраструктура. Также могут появиться конгрессно-выставочный центр и объекты реновации.
Прямая трансляция строительства Национального космического центра