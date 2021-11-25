Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Москва#Национальный космический центр25.11.2021 17:02

Началось возведение пятого этажа башни Национального космического центра

На стройплощадке Национального космического центра (НКЦ) приступили к сооружению пятого этажа башни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Согласно замыслу архитекторов, башня НКЦ символизирует ракету, стоящую на стартовом столе. Сейчас возводятся конструкции пятого этажа высотного здания, здесь уже уложено более 12 тысяч кубометров бетона», — сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, также ведется активное строительство низкоэтажной части комплекса зданий. На объекте работает более 700 человек.

«Готовность монолитных работ в низкоэтажной части комплекса зданий НКЦ оценивается почти на 96%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра — на 95%», — уточнил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг — управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов рассказал, что для строительства башни НКЦ в несущем каркасе здания на уровне четвертого этажа применены опирающиеся на угловую колонну высотной части трансферные балки, выполненные по технологии предварительно напряженного железобетона.

«Эта технология применена для создания проема между первым и третьим этажом высотной части НКЦ — он не только будет нести эстетическую функцию, придавая башне ощущение невесомости, но и обеспечит проезд пожарной техники», — пояснил Юрий Кравцов.

Он добавил, что ранее подобная технология преднапряженной арматуры использовалась при возведении «парящего моста» в парке Зарядье.

Глава холдинга отметил, что возведение новой градостроительной доминанты столицы осуществляется с применением самоподъемной системы опалубки, что позволяет повысить темпы и безопасность работ.

Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и Госкорпорации «Роскосмос» по поручению Президента России Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли:

Центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса;

отраслевые институты и предприятия;

молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

Его главной архитектурной особенностью станет 47-этажная башня высотой более 288 метров.

Помимо строительства Национального космического центра, в этом районе Москвы также планируется развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 га. Здесь создадут особую экономическую зону, разместят предприятия научно-производственного кластера, получит развитие социальная и транспортная инфраструктура. Также могут появиться конгрессно-выставочный центр и объекты реновации.

Прямая трансляция строительства Национального космического центра

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