Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ7#Космодромы#Байконур25.11.2021 16:47

Началась заправка разгонного блока «Бриз-М» для ракеты-носителя «Протон-М»

В четверг, 25 ноября 2021 года, на космодроме Байконур совместный расчёт предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступил к заправке баков высокого давления разгонного блока «Бриз-М» компонентами ракетного топлива.

Работы по заправке разгонного блока на заправочно-нейтрализационной станции продлятся до завтрашнего дня, после этого «Бриз-М» будет транспортирован на технический комплекс площадки № 92А-50 для заключительных операций по подготовке к сборке космической головной части.

Пусковая кампания для запуска космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» (изготовитель «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проходит по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.

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«Бриз-М» — разгонный блок для ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара-А5» — разработан и серийно изготавливается ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Роскосмос). РБ «Бриз-М» обеспечивает выведение космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические орбиты и геостационарную орбиту (ГСО).

Применение разгонного блока «Бриз-М» в составе ракеты-носителя «Протон-М» позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на ГСО до 3,5 тонны, а на переходную орбиту более 6 тонн. Первый запуск комплекса «Протон-М» — «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года.

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