Награждены победители XI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 ноября 2021, 21:40

Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония чествования победителей и лауреатов XI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», организованного Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО «Газпром».

Победителями стали следующие журналисты.

В номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ:

I место — Столбовский Константин, портал «Телеспорт Медиа», г. Москва;

II место — Иванов Владимир, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;

III место — Кружков Александр, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва.

В номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди региональных СМИ:

I место — Сейидов Юрий, газета «Горняцкая правда», г. Коркино;

II место — Песчинская Вероника, ИА «Байкал24», г. Иркутск;

III место — Солошенко Валерия, журнал «Спортивная смена», г. Белгород.

В номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Рабинер Игорь, официальный сайт «National Hockey League» (NHL);

II место — Бабин Андрей, газета «Московский комсомолец — Эстония», г. Таллин;

III место — Хохлюк Виктор, портал «Sportsarena.kz», г. Алматы.

В номинации «Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/фильм/сюжет» среди федеральных СМИ:

I место — Богатырев Евгений, телеканал «МАТЧ! Страна», г. Москва;

II место — Анисимов Антон, телеканал «Матч ТВ», г. Москва;

III место — Смирнов Виктор, телеканал «Матч ТВ», г. Москва.

В номинации «Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/ фильм/ сюжет» среди региональных СМИ:

I место — Рагимов Курбан, телеканал «ННТ», г. Махачкала;

II место — Шафикова Лилия, телеканал «Башкирское спутниковое телевидение», г. Уфа;

III место — Крылов Андрей, Герасимов Дмитрий, Осипов Виталий, Сметанников Андрей, канал «Tverisport.ru», г. Тверь.

В номинации «Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/ фильм/ сюжет» среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Михалевич Юрий, Игруша Константин, канал «Хоккейный клуб Динамо Минск», г. Минск;

II место — Деменков Игорь, Морозов Алексей, портал «Onliner.by», г. Минск.

В номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди федеральных СМИ:

I место — Федоров Александр, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;

II место — Бобылев Сергей, «ИТАР-ТАСС», г. Москва;

III место — Шарифулин Валерий, «ИТАР-ТАСС», г. Москва.

В номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди региональных СМИ:

I место — Сербин Михаил, портал «Wakediary.ru», Московская область;

II место — Жуков Леонид, сайт «Федерация скалолазания России», г. Санкт-Петербург;

III место — Лукин Александр, сайт «Всероссийская федерация волейбола», г. Новосибирск.

В номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди иностранных русскоязычных СМИ:

I место — Ударцев Андрей, сайт «Федерация тенниса Казахстана»;

II место — Костюченко Денис, сайт «Национальный Олимпийский комитет Беларуси»;

III место — Головкин Павел, международное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

В номинации «Премия имени Вадима Синявского за лучший радиорепортаж» среди федеральных и региональных СМИ:

I место — Колосова Виктория, радиоканал «Маяк», г. Москва;

II место — Неценко Александр, Саприн Николай, радиоканал «Маяк», г. Москва;

III место — Бобро Максим, радиостанция «Липецк FM», г. Липецк / Вихарев Илья, ТРК «Моя Удмуртия», г. Ижевск.

В номинации «Будущее спортивной журналистики»:

I место — Цветова Валерия, Тюленев Андрей, детская медиастудия «Серебряный Марс», г. Луганск;

II место — Тараткина Анна, газета «Марийская правда», г. Йошкар-Ола;

III место — Галяутдинов Эрик, ГТРК «Новосибирск», г. Новосибирск.

Обладателем специального приза Пресс-комиссии ОКР «За особые достижения в освещении Олимпийских игр» стала руководитель Дирекции спортивного вещания «Первого канала» Ольга Черносвитова.

В этом году специального приза «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» удостоен Дмитрий Губерниев — известный российский спортивный телекомментатор.

Специальным призом «Патриарх» награжден Ростислав Орлов — советский и российский спортивный журналист, телекомментатор.

Справка

Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед» впервые был организован ПАО «Газпром» в 2011 году в рамках реализации проекта «Газпром 2014». За время проведения конкурса в нем приняли участие более 2500 журналистов из всех регионов России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторами XI фестиваля-конкурса «Энергия побед» стали Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация спортивных журналистов России. ПАО «Газпром» является генеральным партнером конкурса. В конкурсе приняли участие 357 журналистов из 64 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.

История активного взаимодействия «Газпрома» и ОКР началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. «Газпром» оказывал поддержку ОКР для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Лондоне (2012) и Сочи (2014). В рамках подготовки к зимним Играм-2014 «Газпром» создал уникальные спортивные и производственные объекты.

23 октября 2014 года «Газпром» и ОКР подписали Меморандум о сотрудничестве. «Газпром» стал Генеральным спонсором Олимпийской команды России и оказывал ей поддержку в рамках подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и Токио (2020).

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