Награждены победители XI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед»

Source: Gazprom in Russian
Релиз
25 ноября 2021, 21:40
Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония чествования победителей и лауреатов XI Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», организованного Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО «Газпром».
Победителями стали следующие журналисты.
В номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ:
I место — Столбовский Константин, портал «Телеспорт Медиа», г. Москва;
II место — Иванов Владимир, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;
III место — Кружков Александр, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва.
В номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди региональных СМИ:
I место — Сейидов Юрий, газета «Горняцкая правда», г. Коркино;
II место — Песчинская Вероника, ИА «Байкал24», г. Иркутск;
III место — Солошенко Валерия, журнал «Спортивная смена», г. Белгород.
В номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди иностранных русскоязычных СМИ:
I место — Рабинер Игорь, официальный сайт «National Hockey League» (NHL);
II место — Бабин Андрей, газета «Московский комсомолец — Эстония», г. Таллин;
III место — Хохлюк Виктор, портал «Sportsarena.kz», г. Алматы.
В номинации «Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/фильм/сюжет» среди федеральных СМИ:
I место — Богатырев Евгений, телеканал «МАТЧ! Страна», г. Москва;
II место — Анисимов Антон, телеканал «Матч ТВ», г. Москва;
III место — Смирнов Виктор, телеканал «Матч ТВ», г. Москва.
В номинации «Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/ фильм/ сюжет» среди региональных СМИ:
I место — Рагимов Курбан, телеканал «ННТ», г. Махачкала;
II место — Шафикова Лилия, телеканал «Башкирское спутниковое телевидение», г. Уфа;
III место — Крылов Андрей, Герасимов Дмитрий, Осипов Виталий, Сметанников Андрей, канал «Tverisport.ru», г. Тверь.
В номинации «Премия имени Юрия Розанова за лучший телевизионный репортаж/ фильм/ сюжет» среди иностранных русскоязычных СМИ:
I место — Михалевич Юрий, Игруша Константин, канал «Хоккейный клуб Динамо Минск», г. Минск;
II место — Деменков Игорь, Морозов Алексей, портал «Onliner.by», г. Минск.
В номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди федеральных СМИ:
I место — Федоров Александр, газета «Спорт-Экспресс», г. Москва;
II место — Бобылев Сергей, «ИТАР-ТАСС», г. Москва;
III место — Шарифулин Валерий, «ИТАР-ТАСС», г. Москва.
В номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди региональных СМИ:
I место — Сербин Михаил, портал «Wakediary.ru», Московская область;
II место — Жуков Леонид, сайт «Федерация скалолазания России», г. Санкт-Петербург;
III место — Лукин Александр, сайт «Всероссийская федерация волейбола», г. Новосибирск.
В номинации «Премия имени Анатолия Бочинина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди иностранных русскоязычных СМИ:
I место — Ударцев Андрей, сайт «Федерация тенниса Казахстана»;
II место — Костюченко Денис, сайт «Национальный Олимпийский комитет Беларуси»;
III место — Головкин Павел, международное агентство «Ассошиэйтед Пресс».
В номинации «Премия имени Вадима Синявского за лучший радиорепортаж» среди федеральных и региональных СМИ:
I место — Колосова Виктория, радиоканал «Маяк», г. Москва;
II место — Неценко Александр, Саприн Николай, радиоканал «Маяк», г. Москва;
III место — Бобро Максим, радиостанция «Липецк FM», г. Липецк / Вихарев Илья, ТРК «Моя Удмуртия», г. Ижевск.
В номинации «Будущее спортивной журналистики»:
I место — Цветова Валерия, Тюленев Андрей, детская медиастудия «Серебряный Марс», г. Луганск;
II место — Тараткина Анна, газета «Марийская правда», г. Йошкар-Ола;
III место — Галяутдинов Эрик, ГТРК «Новосибирск», г. Новосибирск.
Обладателем специального приза Пресс-комиссии ОКР «За особые достижения в освещении Олимпийских игр» стала руководитель Дирекции спортивного вещания «Первого канала» Ольга Черносвитова.
В этом году специального приза «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» удостоен Дмитрий Губерниев — известный российский спортивный телекомментатор.
Специальным призом «Патриарх» награжден Ростислав Орлов — советский и российский спортивный журналист, телекомментатор.
Справка
Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед» впервые был организован ПАО «Газпром» в 2011 году в рамках реализации проекта «Газпром 2014». За время проведения конкурса в нем приняли участие более 2500 журналистов из всех регионов России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторами XI фестиваля-конкурса «Энергия побед» стали Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация спортивных журналистов России. ПАО «Газпром» является генеральным партнером конкурса. В конкурсе приняли участие 357 журналистов из 64 регионов РФ и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.
История активного взаимодействия «Газпрома» и ОКР началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. «Газпром» оказывал поддержку ОКР для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Лондоне (2012) и Сочи (2014). В рамках подготовки к зимним Играм-2014 «Газпром» создал уникальные спортивные и производственные объекты.
23 октября 2014 года «Газпром» и ОКР подписали Меморандум о сотрудничестве. «Газпром» стал Генеральным спонсором Олимпийской команды России и оказывал ей поддержку в рамках подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и Токио (2020).
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