М. Ахмадов провел «круглый стол» о влиянии пандемии на спорт и перспективах восстановления спортивной индустрии

Source: Russia – Council of the Federation

Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, российские спортсмены продолжают демонстрировать свое мастерство, отметил сенатор.

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание «круглого стола» на тему «Пандемия и спорт — влияние, последствия и перспективы восстановления индустрии». Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

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По словам сенатора, спортивная отрасль сильно пострадала от ограничений, обусловленных стремительным распространением коронавирусной инфекции.

«Массовый спорт перешел на занятия дома или на улице. При этом работа фитнесс-центров, детских спортивных секций была приостановлена», — сказал законодатель.

Мохмад Ахмадов напомнил о вынужденных мерах, принятых в отношении спортсменов, которые готовились к международным и российским соревнованиям на закрытых спортивных базах вдали от семей и близких, об отмене или переносе ряда спортивных мероприятий, о проведении состязаний без зрителей-болельщиков.

Несмотря на все трудности, обусловленные пандемией, наши спортсмены продолжают демонстрировать мастерство, завоевывая золотые медали и первые места на соревнованиях различного уровня

«Несмотря на все трудности, обусловленные пандемией, наши спортсмены продолжают демонстрировать мастерство, завоевывая золотые медали и первые места на соревнованиях различного уровня», — продолжил парламентарий.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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В ходе заседания его участники обсудили влияние пандемии на отрасль и обозначили перспективы ее восстановления. В частности, речь шла об организационных аспектах медико-биологического обеспечения сборных команд в период подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в нынешних условиях, о развитии фитнес-индустрии, массового спорта, а также о трендах, сложившихся под влиянием пандемии на рынке производства отечественных спортивных товаров.

В мероприятии приняли участие представители профильных федеральных и региональных органов государственной власти, профессионального сообщества.

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