Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#Пилотируемая космонавтика25.11.2021 10:00

МКС находится в «зелёном коридоре»

По данным специалистов Госкорпорации «Роскосмос», фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км.

Помех для полёта станции нет, экипаж российского сегмента в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также Центр управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в подмосковном Королёве планово готовятся к проведению в четверг расстыковке МКС и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» и к стыковке с МКС корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал».

В настоящее время на борту Международной космической станции работает 66-я экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петраа Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

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