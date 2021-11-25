Source: Russia Federal Space

#МИТ#Титан-Баррикады25.11.2021 11:00

МИТ начнет испытания первого отечественного флота ГРП в начале декабря

Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с предприятиями нефтегазовой отрасли начнет испытания первого отечественного комплекса гидравлического разрыва пласта (флот ГРП) 2 декабря 2021 года в городе Волгограде. Об этом сообщили ТАСС в МИТ.

«2 декабря 2021 года на полигоне ФНПЦ „Титан-Баррикады“ (г. Волгоград, входит в Роскосмос) в рамках работ по импортозамещению и диверсификации ОПК в интересах нефтедобывающего комплекса Корпорации МИТ совместно с предприятиями корпорации, входящими в Госкорпорацию „Роскосмос“, и нефтегазовой отрасли пройдут заводские испытания первого отечественного комплекса гидравлического разрыва пласта», — отметили в корпорации.

Как уточнили в МИТ, испытания будут проходить под руководством генерального конструктора компании академика РАН, Героя Труда России Юрия Соломонова и гендиректора организации Героя Труда России Виктора Шурыгина.

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