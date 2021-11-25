Source: Russia Federal Space

#РКС#ДЗЗ#НИИ ТП#Орбитальные группировки#МЧС26.11.2021 00:09

Космический мониторинг паводковой и лесопожарной ситуации в Якутии в интересах МЧС России

Госкорпорация «Роскосмос» осуществляет оперативное предоставление данных ДЗЗ МЧС России, полученных путем использования в том числе мобильного приемо-передающего комплекса (МППК), который входит в состав единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ. Эксплуатацию комплекса по заданию Роскосмоса обеспечивает холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

МППК был доставлен в Республику Саха (Якутия) по совместному решению МЧС России и Госкорпорации «Роскосмос» в 2019 году, и завершил второй сезон работы по приему и обработке данных ДЗЗ в ходе космического мониторинга паводковой и лесопожарной ситуаций в регионе. Его использование позволило минимизировать, а в некоторых случаях — предотвратить негативные последствия природных чрезвычайных ситуаций.

МППК разработан и создан в Научно-исследовательском институте точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг «Российские космические системы») в рамках Федеральной космической программы и функционально является частью Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ). Основные функции комплекса — формирование и выдача заявок на проведение съемок с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), их автоматизированная обработка, прием спутниковой информации, обмен данными через спутники-ретрансляторы, демодуляция, декодирование, восстановление кадровой структуры и регистрация принимаемой информации.

Заместитель начальника научно-технического комплекса НИИ ТП Роман Шевчук: «Главная особенность комплекса в том, что длительность обработки максимального объема данных не превышает 25 минут. Кроме того, наша технология предоставляет компетентным службам конкретные координаты возможных ЧС — заторов льда или очагов возгораний. Зачастую это критически важно для оперативного реагирования».

С апреля по октябрь 2021 года совместные расчеты специалистов НИИ ТП и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) проводили космический мониторинг паводковой и лесопожарной ситуации в регионе, обеспечив на технических средствах МППК более 400 сеансов приема информации с российской и зарубежной орбитальных группировок ДЗЗ.

Старший инженер отдела автоматизации процессов управления Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Константин Тарасов: «Опыт эксплуатации МППК мы оцениваем положительно. Оперативность получения данных ДЗЗ его техническими средствами составляет не более 24 часов с момента съемки. Благодаря профессионализму и навыкам сотрудников НИИ ТП работа комплекса была доведена до автоматизма, что позволило избежать аварийных ситуаций».

Высокодетальные космические снимки разрушения ледовых полей на реках, полученные с использованием МППК, позволили принять своевременные превентивные меры и не допустить подтопления населенных пунктов во время весеннего половодья.

В лесопожарный сезон космические снимки использовались для моделирования распространения природных пожаров и дыма для прогнозирования возможной угрозы населенным пунктам. Так, спутниковые данные, выполненные в квазиреальном времени, помогли построить модель движения огня у села Бясь-Кюёль Горного улуса, что позволило своевременно нарастить группировку сил и средств для ликвидации этого очага.

В 2022 году планируется продолжить использование МППК для решения задачи оперативного приема и обработки данных ДЗЗ в ходе космического мониторинга паводковой и лесопожарной ситуации в Республике Саха (Якутия).

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