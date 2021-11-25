Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-20#Космодромы#Байконур25.11.2021 12:16

Корабль «Союз МС-20» заправлен компонентами топлива и сжатыми газами

На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке пилотируемого корабля «Союз МС-20» компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки корабль был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 и установлен в динамический стенд для проведения предстартовых работ. Они включают в себя укладку полезных грузов и монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции, контрольное взвешивание корабля и его стыковку с переходным отсеком ракеты-носителя.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы.

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