Е. Писарева рассказала новгородским депутатам о своей работе в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в рамках работы в регионе выступила на заседании областной Думы.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области в рамках работы в регионе выступила на заседании Новгородской областной Думы.

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Сенатор рассказала депутатам о готовящихся законодательных инициативах по актуальным для области вопросам, а также о достигнутых договоренностях по взаимодействию Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) и Международного детского центра «Артек».

Парламентарий обозначила одну из тем, заявленных на весеннюю сессию Комитетом СФ по науке, образованию и культуре. Это будет «круглый стол», посвященный популяризации лучших российских практик по эффективной профориентации инвалидов и ребят с ОВЗ, их дальнейшему трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Елена Писарева призвала коллег направить ей предложения для последующего обсуждения.

Также сенатор поделилась наработками, достигнутыми в результате ее недавнего визита в Международный детский центр «Артек».

«Мы обсудили с директором центра множество вопросов по развитию лагеря, которые нужно решать на федеральном уровне. Договорились, что наши новгородские студенты, получающие педагогическое образование, смогут проходить практику в «Артеке» и работать вожатыми. Соглашение между НовГУ и МДЦ «Артек» сейчас готовится. Ребята будут осваивать современные методики, и таким образом мы сможем сформировать современное, грамотное педагогическое сообщество региона», – заявила Елена Писарева.

Также сенатор обсудила с депутатами Новгородской областной Думы вопросы капитального ремонта школ, ситуацию с невостребованными долями из земель сельскохозяйственного назначения на территории области и попросила направить представителя от новгородской молодежи в Палату молодых законодателей при Совете Федерации.

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