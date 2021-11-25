Е. Алтабаева: Привлечение молодых людей к работе с библиотечным фондом развивает их интерес к истории страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор возглавила Общественный совет одной из старейших библиотек России — Морской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя возглавила Общественный совет одной из старейших библиотек России — Морской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева, которая в 2022 году отметит 200-летие с момента основания.

В состав Общественного совета входят руководители основных высших учебных заведений города, представители законодательного и исполнительных органов власти Севастополя, военных училищ, военнослужащие запаса Черноморского флота, представители духовенства. На очередном заседании совета были подведены промежуточные итоги работы и намечены планы на ближайшее время.

«Популяризация истории учреждения, уникального книжного фонда, привлечение молодых севастопольцев к работе с библиотечным фондом — основные задачи нашего Общественного совета. Очень важно, чтобы севастопольцы разных поколений знали историю и имели возможность к ней прикоснуться», — отметила Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева возглавила Общественный совет одной из старейших библиотек России — Морской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева

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Екатерина Алтабаева

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Заседание Общественного совета одной из старейших библиотек России — Морской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева

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Заседание Общественного совета одной из старейших библиотек России — Морской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева

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Она отметила, что Общественным советом совместно с Севастопольским литературным объединением имени А. Озерова организован литературный конкурс «Моей любимой библиотеке – 200 лет». Уже началась работа над созданием документального фильма о Севастопольской морской библиотеке им. М.П. Лазарева.

«Морская библиотека играет огромную роль в том, чтобы приобщить к чтению широкий круг горожан, в том числе молодежь», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

Морская библиотека стала первым учреждением культуры в Севастополе. Она создавалась в 1822 году, когда в городе еще не было музеев, образовательных учреждений, памятников. Ее попечителями были моряки-черноморцы, которые из своего жалования отчисляли средства на приобретение книг, периодических изданий, уникальных коллекционных предметов.

У истоков создания библиотеки стояли русские флотоводцы — адмиралы А.С. Грейг и М.П. Лазарев. Управлялась библиотека комитетом директоров, в состав которого в разное время входили адмиралы П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин.

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