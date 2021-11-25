Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий компаниям ТЭК учреждать «корпоративные» охранные организации

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 ноября. – Компаниям ТЭК предлагается разрешить учреждать «корпоративные» частные охранные организации. Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении соответствующие изменения в Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».«Во исполнение поручения Президента законопроектом предусматривается, что отдельным компаниям ТЭК по решению Правительства РФ может быть предоставлено право учредить «корпоративную» частную организацию для охраны своих объектов ТЭК, в том числе высокой и средней категории опасности. Предусматривается дифференцированный подход, в зависимости от категории опасности самого объекта ТЭК», – рассказала статс-секретарь – замминистра энергетики РФ.Анастасия Бондаренко, представляя законопроект в Госдуме, также рассказала, что будут ужесточены требования к частным охранным организациям, которые вправе охранять объекты ТЭК.«Предлагаемые законопроектом изменения позволят комплексно упорядочить и зафиксировать современные подходы к охране объектов ТЭК», – пояснила замглавы Минэнерго.Кроме того предлагается развести сферы применения Закона о безопасности объектов ТЭК и Закона о безопасности объектов транспортной инфраструктуры. «Если объект транспортной инфраструктуры обеспечивает функционирование объекта ТЭК, то на него будут распространяться требования Закона о безопасности объектов ТЭК, а Закон о транспортной безопасности будет действовать, если такой объект транспортной инфраструктуры не обеспечивает функционирование объекта ТЭК», – пояснила статс-секретарь – заместитель Министра.

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